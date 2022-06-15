بأمر محكمة.. ترامب وأبناؤه يدلون بشهادتهم تحت القسم فى "تحقيق عقارات نيويورك"

كتبت: نهال أبو السعود

رفضت المحكمة العليا في نيويورك النظر في استئناف من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب واثنين من أبنائه البالغين ، وهو القرار الذي يلزم عائلة ترامب بالجلوس للإفادات الشهر المقبل في التحقيق المدني الجاري حول كيفية تقييم ممتلكاتهم العقارية.

ووفقا لشبكة ايه بي سي، رفضت محكمة الاستئناف بنيويورك الاستئناف "على أساس عدم وجود مسألة دستورية جوهرية معنية بشكل مباشر".

استنفد الرئيس السابق ترامب ودونالد ترامب جونيور وإيفانكا ترامب استئنافهم الآن ويجب أن يجلسوا للإفادات ابتداءً من 15 يوليو ، وفقًا لشرط سابق تم تقديمه في القضية.

كان مكتب المدعي العام في نيويورك يحقق في التناقضات المحتملة في كيفية تقييم منظمة ترامب لأصول معينة عند السعي للحصول على قروض أو على إعفاءات ضريبية، ونفى ترامب منذ فترة طويلة ارتكاب أي مخالفات في التحقيق الذي دام سنوات.

وقضت محكمة استئناف حكومية في مايو بأن مذكرات الاستدعاء لشهادتهم لم تكن ، كما جادل آل ترامب ، جزءًا من تحقيق ذي دوافع سياسية في كيفية تقييم الأسرة لممتلكاتها من العقارات.

من بين الممتلكات العقارية التي يجري التحقيق فيها 40 وول ستريت ، في الحي المالي في مانهاتن، وسفن سبرينجز ، ملكية ترامب في ويستشستر، وترامب بارك أفينيو وحتى شقة ترامب الثلاثية في برج ترامب.

ووفقا للتقرير، أدى تحقيق جنائي مواز أجراه مكتب المدعي العام في مانهاتن بالفعل إلى توجيه اتهامات بالاحتيال الضريبي ضد ألين فايسلبرج، المدير المالي منذ فترة طويلة لمنظمة ترامب والشركة نفسها، وكلاهما دفع ببراءتهما. ومن المتوقع إجراء محاكمة في الخريف.