اليوم السابع
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الأربعاء، 15 يونيو 2022 02:37 م
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انتظام صرف مساعدات "تكافل وكرامة" عن شهر يونيو فى اليوم الأول

الأربعاء، 15 يونيو 2022 01:00 م
انتظام صرف مساعدات "تكافل وكرامة" عن شهر يونيو فى اليوم الأول وزارة التضامن الاجتماعي - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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بدأت وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم الأربعاء، صرف المساعدات النقدية للمستفيدين من "تكافل وكرامة "عن شهر يونيو الجارى، حيث أشارت غرفة عمليات الوزارة إلى انتظام الصرف فى اليوم الأول.
 
ويأتي ذلك في الوقت الذى بدأت فيه وزارة التضامن الاجتماعي فى دخول أسرة جديدة ضمن برنامج "تكافل وكرامة" اعتبارا من أبريل 2022 الماضى  بتكلفة سنوية 2.4 مليار جنيه، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن التوسع فى مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية خاصة مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية وأن من ضمن الفئات التي يتم دخولها ضمن برنامج الدعم النقدي" تكافل وكرامة "الأرامل والمطلقات و السيدات المعيلات وذوات الإعاقة وغيرهم من الأسر الأولى بالرعاية.
 
كما يواصل بنك ناصر الاجتماعىُ   فى صرف معاشات يونيو، وذلك لمن تخلفوا عن الصرف فى المواعيد المقررة.
 
‏‎فيما يتم تغذية ماكينات الصراف الآلى لدى البنك  بحدودها القصوى من النقدية باستمرار، حيث يضع البنك التحول الرقمى والشمول المالى فى مقدمة أولوياته وسياساته مع إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" بهدف مواكبة التطور التكنولوجى فى تقديم الخدمات المصرفية للعملاء لتحقيق الشمول المالى وضمان حصول العملاء على مستحقاتهم بشكل أسرع.

التضامن

المستفيدين من تكافل وكرامة

مساعدات تكافل وكرامة

شروط تكافل وكرامة



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