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موسكو: كييف تستخدم قذائف عنقودية محظورة لمهاجمة دونيتسك

الثلاثاء، 14 يونيو 2022 08:51 م
موسكو: كييف تستخدم قذائف عنقودية محظورة لمهاجمة دونيتسك الحرب الأوكرانية
كتب أحمد عرفة

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أعلنت لجنة التحقيق الروسية، أن الجماعات المسلحة الأوكرانية تستخدم قذائف عنقودية محظورة وأسلحة من دول الناتو لمهاجمة دونيتسك، وفقا لروسيا اليوم.

 

وقالت لجنة التحقيق الروسية، إنه يتم تنفيذ الهجمات المكثفة من راجمات صواريخ ومدفعية بعيدة المدى، وتم تزويد القوات الأوكرانية بمدفعية ثقيلة من قبل الدول الأعضاء في الناتو، موضحة أن هناك أدلة على أن الجماعات المسلحة الأوكرانية في الوقت الحاضر تستخدم القذائف العنقودية الفرنسية الصنع المحظور استخدامها دوليا.

 

ولفتت لجنة التحقيق الروسية إلى أن المدربين العسكريين الغربيين في وقت سابق دربوا الأوكرانيين على طريقة إطلاق النار من المدفعيات التي يتم عبرها إطلاق هذه القذائف، متابعة: تتجاهل الدول الغربية المعطيات الموضوعية حول العملية المتعمدة التى نفذها نظام كييف ضد سلام وأمن المدنيين، وتشوه وسائل إعلامها بشكل صارخ الحقائق حول الأحداث، على الرغم من روايات شهود العيان، والأدلة التي تدل على جرائم نظام كييف.

 

ووجه رئيس لجنة التحقيق الروسية ألكسندر باستريكين وحدات التحقيق بالتسجيل والتحقيق في جميع وقائع قصف المباني السكنية والبنية التحتية المدنية في دونيتسك من قبل الجماعات المتطرفة في أوكرانيا.


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