رئيس وزراء إسرائيل يزعم عدم اهتمام لبنان باستخراج الغاز لمواطنيها

كتب: أحمد جمعة

زعم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلى نفتالى بينيت، الثلاثاء، أن القيادة اللبنانية منشغلة في خلافات داخلية وخارجية بدلا من استخراج الغاز لصالح مواطنيها.

ووجه "بينيت" خلال التصريحات التى أدلى بها خلال لقائه مع رئيس الوزراء الإيطالى ماريو دراجى، بنصائح للحكومة اللبنانية لتحسين الاقتصاد وببناء مستقبل أفضل للشعب اللبنانى والبدء بمعالجة هذه المسألة.

كان الرئيس اللبناني العماد ميشال عون قد شدد على حقوق لبنان السيادية في المياه والثروات الطبيعية، وذلك خلال استقبالة الوسيط الأمريكى فى مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل أموس هوكستين، وذلك بحسب بيان لرئاسة لبنان.

من جانبه، ثمن هوكستين رد الرئيس عون واعداً بعرضه على الجانب الاسرائيلي في اطار الوساطة التي يقوم بها في المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية.

وكان عون استقبل قبل ظهر اليوم فى قصر بعبدا، الوسيط الأمريكى فى المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية أموس هوكستين ترافقه السفيرة الامريكية فى بيروت دوروثى شيا والوفد المرافق الذي ضم كبيرة المستشارين لمفاوضات الحدود البحرية السيدة نادين زعتر ومديرة الشؤون عبر الوطنية لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا في مجلس الامن القومى السيدة ليندسى ميريل، والديبلوماسى فى السفارة الاميركية فى بيروت السيد هارالد اولسن.

وحضر عن الجانب اللبنانى نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، الوزير السابق سليم جريصاتى، المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير، المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، والمستشاران رفيق شلالا وأسامة خشاب.