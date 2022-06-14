رئيسة وزراء فنلندا: طلب بلادى والسويد العضوية إلى الناتو قد يجمد

كتب أحمد عرفة

أكدت رئيسة وزراء فنلندا سانا مارين، أن طلبي العضوية إلى حلف الناتو اللذين قدمتهما فنلندا والسويد قد يجمدان إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع الدول التي تعرقل ترشيحهما قبل قمة الحلف، وفقا لروسيا اليوم.

وقالت رئيسة وزراء فنلندا إنه من المهم للغاية المضي قدما في هذه المرحلة، فإذا لم نقم بتسوية هذه القضايا قبل مدريد، فمن المرجح أن يُجمد الوضع، ولا نعرف إلى متى لكن الوضع قد يُجمد لفترة.

وفى وقت سابق وصف المتحدث باسم الكرملين، ديمترى بيسكوف، قصف قوات كييف الأخير على الأحياء المدنية فى دونيتسك بأنه "عمل بربرى"، مشيرا إلى أن الجيش الأوكرانى كثف هجماته على دونباس فى الآونة الأخيرة.

وقال بيسكوف - فى تصريح أوردته قناة (روسيا اليوم) - "أن رئيس دونيستك دينيس بوشيلين، قد طلب دعما عسكريا إضافيا على خلفية تصعيد كييف واستهداف المدنيين"، مؤكدا أن الطلب أحيل إلى وزارة الدفاع الروسية.

على صعيد متصل، أعلن النائب الأول للمندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، ديميترى بولنسكي، عن استيائه لعدم إبداء وسائل الإعلام الغربية رد فعل على قصف القوات الأوكرانية مستشفى للولادة في دونيتسك.