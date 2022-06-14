وقال بيسكوف - فى تصريح أوردته قناة (روسيا اليوم) - "أن رئيس دونيستك دينيس بوشيلين، قد طلب دعما عسكريا إضافيا على خلفية تصعيد كييف واستهداف المدنيين"، مؤكدا أن الطلب أحيل إلى وزارة الدفاع الروسية.

على صعيد متصل، أعلن النائب الأول للمندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، ديميترى بولنسكي، عن استيائه لعدم إبداء وسائل الإعلام الغربية رد فعل على قصف القوات الأوكرانية مستشفى للولادة في دونيتسك.

وتعرضت مراكز ومرافق مدنية في دونيتسك، لقصف أوكراني مكثف خلال الساعات الماضية، أسفر عن خسائر مادية وبشرية.

من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، العثور على جثث لجنود أوكرانيين تم إطلاق الرصاص عليهم من قبل كتائب القوميين المتطرفين لمنعهم من الاستسلام.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيجور كوناشينكوف، إن 32 جنديا أوكرانيا قرروا إلقاء أسلحتهم والاستسلام، مع بدء القوات الروسية الاستعدادات لشن هجوم في منطقة نوفوميخيلوفا في دونيتسك.. لافتا إلى أن عناصر المتطرفة أطلقت عليهم النار أثناء توجههم للاستسلام.

وأضاف "أصبحت حوادث إطلاق النار على الجنود الأوكرانيين من قبل كتائب القوميين في الأسابيع الأخيرة أكثر تواترا في مناطق القتال".

ميدانيا، أعلنت سلطات مقاطعة بريانسك الروسية الحدودية مع أوكرانيا، إصابة 4 أشخاص في ضواحي مدينة كلينتسي جراء قصف أوكراني.

وقال حاكم المقاطعة، ألكسندر بوجوماز، إن الفرق الطبية قدمت المساعدة المطلوبة لجميع المصابين، مشيرا إلى أن القصف الأوكراني أدى إلى تضرر المنازل في البلدة، مشيرا إلى أن الشرطة وصلت إلى مكان الحادث للتحقيق في ملابساته.

كان السكان المحليون قد أفادوا بسماع دوى انفجارات واندلاع حريق في المنطقة صباح اليوم.