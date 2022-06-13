اليوم السابع
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هشام رشدي.. المهنة دكتور والهواية الغناء لعبد الحليم حافظ "بث مباشر"

الإثنين، 13 يونيو 2022 01:13 ص
هشام رشدي.. المهنة دكتور والهواية الغناء لعبد الحليم حافظ "بث مباشر" هشام رشدي
فريق المحافظات

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موهبة من نوع خاص، بين أروقة المدرجات والكتب الدراسية بكلية التربية النوعية بأشمون بجامعة المنوفية، أستاذ مساعد فى الإعلام شارك بالعديد من الحفلات بالجامعة ومشاركات لاقت ترحيبا كبيرا من المستمعين والمشاهدين.

التقى "اليوم السابع" الدكتور هشام رشدى خير الله الأستاذ المساعد بقسم الإعلام كلية التربية النوعية بأشمون جامعة المنوفية، والذى يلقبه كل من يسمعه بعبدالحليم حافظ، مضيفا أنه يغنى من سنوات، وأنه أثناء دراسته بالجامعة كان يشارك بالعديد من الحفلات بالجامعة وكان يغنى بينه وبين زملائه ولكنه لتميزه وتفوقه فى الدراسة فضل أن يتميز أكثر ليتم تعيينه معيدا ويحصل على الماجستير والدكتوراه ويعيد تميزه من جديد بالغناء. 

وأكد رشدى أنه يعشق للغناء الهادف فى زمن الفن الجميل لأم كلثوم وعبد الحليم حافظ وفريد الأطرش ومحمد فوزى. وعن تعليقه على الأغانى والمهرجانات الجديدة أكد أنها لا تساعد على الاسترخاء كما فى الأغانى القديمة ذات الأصالة.

 


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