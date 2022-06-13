مصرع وإصابة 5 أشخاص إثر حادث تصادم سيارتين بالدائرى الأوسطى

لقى شخص مصرعه وأصيب 4 آخرين فى حادث تصادم سياراتين بالطريق الدائرى الأوسطى نطاق مدينة السادس من أكتوبر، وتم نقل المتوفى والمصابين إلى المستشفى ورفع رجال المرور حطام الحادث بالكامل.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا يفيد بوقوع حادث مرورى أمام مساكن أبناء الجيزة أعلى الطريق الدائرى الأوسطى، على الفور انتقلت الخدمات الأمنية والمرورية إلى موقع الحادث، وتبين تصادم سيارة ملاكى مع سيارة ربع نقل قبل صينية الواحات بنحو 5 كيلومترات اتجاه الواحات.

وأسفر الحادث عن حالة وفاة و4 مصابين نقلوا إلى مستشفى أكتوبر المركزى لتلقى العلاج اللازم، وتحرر المحضر بالواقعة.