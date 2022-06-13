لإذابة دهون البطن بسرعة.. اتبع الصيام المتقطع وسيطر على التوتر

كتبت ميرفت رشاد

دهون البطن هي نوع من الدهون توجد في أعماق البطن وتحيط بأعضائك الحيوية، ليس من السهل قياس كمية الدهون الحشوية فهى من النوع العشوائي المتستر الذي يلتف حول أعضائنا الداخلية التي لا يمكننا حتى الوصول إليها أو رؤيتها، لهذا السبب نحتاج إلى إعطائها اهتمامًا خاصًا عند محاولة إنقاص الوزن، إذا كنت تعاني من السمنة المفرطة، فقد ترغب في إجراء فحص للدهون الحشوية، وفقا لما نشره موقع " eatthis".

ما هي دهون البطن؟

تمنحك الدهون تحت الجلد حول الجزء السفلي من جسمك شكل كمثرى، بينما تمنحك دهون البطن أو الحشوية شكل تفاحة، دهون البطن ليست سوى زيادة الدهون حول أعضاء البطن، ما يزيد من خطر الإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائي واضطراب القلب والأوعية الدموية، ومن ثم يطلق عليه اسم الدهون النشطة.

تشير الأبحاث إلى أن 10٪ من دهون الجسم عبارة عن دهون حشوية. على الرغم من أنه لا يمكن قياس الدهون الحشوية في المنزل، يمكنك تحديد الدهون الحشوية عن طريق التحقق من نسبة الخصر إلى الفخد، وفقًا لدراسة بحثية، فإن نسبة الخصر إلى الفخذ أعلى من 0.85 عند النساء و0.90 عند الرجال تشير إلى الدهون الحشوية.

الصيام المتقطع

اكتسب الصيام المتقطع الكثير من الاهتمام مؤخرًا ويُعتقد أنه استراتيجية ممتازة لفقدان الوزن، إنها خطة غذائية تتناوب بين فترات الأكل والصيام، هناك أنواع مختلفة من الصيام المتقطع التي يمكنك اتباعها بناءً على نمط حياتك وعاداتك الغذائية.

أفضل طريقة للتخلص من الدهون الحشوية هي التكيف مع نظام غذائي صحي واتباع نظام الصيام المتقطع، تدعم دراسة حديثة عام 2022 هذا الادعاء وأظهرت أن الناس يمكن أن يفقدوا الوزن، وخاصة الدهون الحشوية من خلال اتباع الصيام المتقطع.

يساعد هرمون اللبتين في إدارة الوزن عن طريق تنظيم تناول الطعام وإنفاق الطاقة عن طريق تغيير الإشارات إلى منطقة ما تحت المهاد ومناطق الدماغ الأخرى. بسبب تقييد الطاقة المعتدل ، فقد ثبت أن الصيام المتقطع يساعد في تقليل الدهون ، خاصة في البطن والجذع. قد يتحسن هرمون اللبتين الأديبونكتين نتيجة لفقدان الوزن ، وهذا قد يساعدك على التحكم في شهيتك.

التحكم في التوتر

لقد لوحظ أن الأشخاص الذين يعانون من مستويات عالية من التوتر والذين لديهم مهارات تأقلم سيئة يعانون في الغالب من دهون البطن، يمكن أن يفسر إفراز الكورتيزول العلاقة بين التوتر وتوزيع الدهون في البطن. يمكن أن تكون السمنة في منطقة البطن نتيجة الإجهاد النفسي وزيادة إفراز الكورتيزول ، والذي بدوره يسبب دهون البطن بمرور الوقت.

يمكن أن يساعدك تدريب اليقظة على التغلب على ميول الإفراط في تناول الطعام وتقليل استجابة إيقاظ الكورتيزول ، مما قد يؤدي إلى تقليل دهون البطن بمرور الوقت. ابحث عن طرق للاسترخاء إذا كنت تحت ضغط كبير في العمل أو في أي مكان آخر. اليوجا والتأمل واليقظة ليست سوى أمثلة قليلة لاستراتيجيات الحفاظ على الهدوء.

تعديلات النظام الغذائي

تجنب تناول السكر والمشروبات المحلاة، يرتبط تناول المزيد من المشروبات المحلاة بالسكر بتراكم غير طبيعي للدهون الحشوية، اتبع نظامًا غذائيًا منخفض الكربوهيدرات، يعتبر قطع الكربوهيدرات مفيدًا بشكل خاص في تحسين تكوين الجسم وتوزيع الدهون وأيض الجلوكوز، أدخل المزيد من البروتين في نظامك الغذائي ، يمكن أن يساعدك ذلك على فقدان الدهون الحشوية عن طريق زيادة التمثيل الغذائي وتقليل الشهية.