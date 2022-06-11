لفقدان دهون البطن.. تعرف على أفضل وقت لتناول وجبة العشاء

كتبت إيناس البنا

عندما يتعلق الأمر بفقدان الوزن أو دهون البطن، فإن توقيت الوجبات لا يقل أهمية عن الاختيارات الغذائية، وعندما يتعلق الأمر بإدارة الوزن، فإن وجبة العشاء هو تلك الوجبة التي يكرهها معظم الناس.

بينما يوصي بعض الخبراء بتخطي العشاء تمامًا، إلا أن خبير النظام الغذائي والمؤلف د. مايكل موسلي طبيب التغذية والصحفي البريطاني وفقا لموقع " express"، أكد أن الوقت المثالي لتناول العشاء لمن يرغبون في الحفاظ على لياقتهم التوقف عن تناول الطعام بحلول الساعة 8 مساءً وتجنب الحصول على أي سعرات حرارية بعد ذلك.

وفقا للدكتور موسلي، من المهم تجنب السعرات الحرارية بالقرب من الوقت الذي ينام فيه المرء لأن ما يأكله المرء لاحقًا يبقى في النظام لفترة أطول، في الليل، خلال ساعات متأخرة من الليل، يتوق المرء إلى الأطعمة غير الصحية مثل المكرونة سريعة التحضير والبيتزا ورقائق البطاطس أو البسكويت، سيؤدي ذلك إلى زيادة في السعرات الحرارية بين عشية وضحاها والتي قد تؤدي بمرور الوقت إلى زيادة الوزن.

يمكن للدهون والسكر المستهلكة في الليل البقاء لفترة أطول في الجسم حيث تتباطأ عملية الهضم بشكل ملحوظ، تقول بعض الدراسات أن هذا قد يتداخل أيضًا مع ساعة الجسم الطبيعية، يشير إيقاع الساعة البيولوجية إلى دورات مدتها 24 ساعة تخبر الجسم بموعد النوم ومتى تكون الخلايا المناعية أكثر نشاطًا.

كيف يؤثر العشاء المبكر على الصحة؟



وفقًا لدراسة أجريت عام 2017، فإن الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن يستهلكون معظم سعراتهم الحرارية قبل وقت قصير من وقت النوم مما يحدث افراز هرمون الميلاتونين بمستويات عالية، وهو هرمون يجعل المرء يشعر بالنعاس في المساء.

في تحليل آخر لـ 250 دراسة، نظر الخبراء في ما يأكله الناس وتأثيره المحتمل على ترهلات البطن والشهية، وخلصوا إلى أن تناول الوجبة الأخيرة قبل الساعة 3 مساءً من النوم طريقة رائعة لفقدان الوزن الزائد.