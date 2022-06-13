اليوم السابع
Ads
الإثنين، 13 يونيو 2022 02:07 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

قوات دونيتسك تسيطر على فيدروجينيا وميدنايا بعد القضاء على تشكيلات أوكرانية

الإثنين، 13 يونيو 2022 01:00 ص
قوات دونيتسك تسيطر على فيدروجينيا وميدنايا بعد القضاء على تشكيلات أوكرانية اوكرانيا
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

سيطرت قوات دونيتسك على منطقتى فيدروجينيا وميدنايا بعد القضاء على التشكيلات الأوكرانية منها، فيما تستمر المعارك للسيطرة على منطقة روتى، وفقا لروسيا اليوم.

 

وذكرت وكالة "نوفوستي" الروسية أن قوات جمهورية لوغانسك التى شنت هجوما على مدينة باخموت، سيطرت على منطقتين مأهولتين بالسكان وهما فيدروجينيا وميدنايا غورا، فيما تستمر المعارك للسيطرة على منطقة روتي.

 

وفى وقت سابق عبر الرئيس الأوكرانى فلاديمير زيلينسكى، عن مدى تأثير الحرب الروسية الأوكرانية على العالم، وقال فى تدوينه عبر حسابه الرسمى على موقع "إنستجرام"، "فى ساحة المعركة فى أوكرانيا يتم تحديد القواعد التى سيعيش العالم وفقًا لها، وما سيكون ممكنًا وما سيكون مستحيلًا".

 

وأضاف زيلينسكى، فى تعليقه على مجموعة من الصور للجنود الأوكران، ومناطق القصف فى بلاده، التى شاركها مع متابعيه، "يجب أن ننقذ العالم معًا من العودة إلى الأيام التى كان يتم فيها تقرير كل شيء على أساس ما يسمى بحق القوة، ولم يكن للأفراد وأى من أفكارهم، مثل العديد من الدول".


روسيا

حرب روسيا وأوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا وأوكرانيا

اخر اخبار روسيا وأوكرانيا

اخبار حرب روسيا وأوكرانيا

اسباب حرب روسيا وأوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا وأوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا وأوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب أوكرانيا

حرب روسيا على أوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الأوكرانية

الحرب العالمية الثالثة



الموضوعات المتعلقة

باختصار .. أهم الاخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. زلزال بقوة 5.2 درجات يضرب إقليم جاوة الشرقية الإندونيسىية تفاصيل..مقتل جندى بريطانى سابق فى أوكرانيا خلال اشتباكات مع القوات الروسية

الإثنين، 13 يونيو 2022 12:00 ص

صور.. العالم هذا المساء.. الجامعة العربية تؤكد دعمها المتواصل للحكومة الشرعية فى اليمن.. عرض صورة عيد ميلاد كيت ميدلتون الـ 40 فى جامعة سانت أندرو.. زيلنيسكى: أوكرانيا ستحدد القواعد التي يعيش بها العالم

الأحد، 12 يونيو 2022 10:00 م

تفاصيل مقتل جندى بريطانى سابق فى أوكرانيا خلال اشتباكات مع القوات الروسية

الأحد، 12 يونيو 2022 08:34 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة