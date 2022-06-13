قوات دونيتسك تسيطر على فيدروجينيا وميدنايا بعد القضاء على تشكيلات أوكرانية

كتب أحمد عرفة

سيطرت قوات دونيتسك على منطقتى فيدروجينيا وميدنايا بعد القضاء على التشكيلات الأوكرانية منها، فيما تستمر المعارك للسيطرة على منطقة روتى، وفقا لروسيا اليوم.

وذكرت وكالة "نوفوستي" الروسية أن قوات جمهورية لوغانسك التى شنت هجوما على مدينة باخموت، سيطرت على منطقتين مأهولتين بالسكان وهما فيدروجينيا وميدنايا غورا، فيما تستمر المعارك للسيطرة على منطقة روتي.

وفى وقت سابق عبر الرئيس الأوكرانى فلاديمير زيلينسكى، عن مدى تأثير الحرب الروسية الأوكرانية على العالم، وقال فى تدوينه عبر حسابه الرسمى على موقع "إنستجرام"، "فى ساحة المعركة فى أوكرانيا يتم تحديد القواعد التى سيعيش العالم وفقًا لها، وما سيكون ممكنًا وما سيكون مستحيلًا".

وأضاف زيلينسكى، فى تعليقه على مجموعة من الصور للجنود الأوكران، ومناطق القصف فى بلاده، التى شاركها مع متابعيه، "يجب أن ننقذ العالم معًا من العودة إلى الأيام التى كان يتم فيها تقرير كل شيء على أساس ما يسمى بحق القوة، ولم يكن للأفراد وأى من أفكارهم، مثل العديد من الدول".