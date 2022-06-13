فوائد العنب الأحمر على صحة جسمك وقلبك

كتبت نهير عبد النبى

-صحة القلب والأوعية الدموية يحتوي العنب وعصير العنب والنبيذ على مضادات الأكسدة التي تساعد الجهاز القلبي الوعائي، يمكن لمضادات الأكسدة التي تسمى أحيانًا مركبات الفلافونويد أو البوليفينول ، إرخاء الأوعية الدموية وتقليل الالتهاب كما أنها تقلل من وظيفة تخثر الصفائح الدموية مثلما يفعل الأسبرين، و تتواجد هذه المواد المضادة للأكسدة بشكل رئيسي في قشرة وبذور العنب. يعتبر العنب الأحمر من اكثر الفواكه الصيفية التى يفضلها الكثيرون ، فضلا عن مذاقه الطيب فهو يحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجسم والمناعة، وحسب ما ذكره موقع webmdهناك بعض الفوائد الصحية للعنب فهى:يحتوي العنب وعصير العنب والنبيذ على مضادات الأكسدة التي تساعد الجهاز القلبي الوعائي، يمكن لمضادات الأكسدة التي تسمى أحيانًا مركبات الفلافونويد أو البوليفينول ، إرخاء الأوعية الدموية وتقليل الالتهاب كما أنها تقلل من وظيفة تخثر الصفائح الدموية مثلما يفعل الأسبرين، و تتواجد هذه المواد المضادة للأكسدة بشكل رئيسي في قشرة وبذور العنب.

تظهر بعض الدراسات أنه يجب عليك تناول الكثير من العنب لتحسين وظيفة القلب، و يمكن أن يكون العنب جزءًا من نظام غذائي غني بالمغذيات ، ولكن لا يمكن لطعام واحد أن يضمن صحة القلب. -السيطرة على مرض السكري