فوائد العنب لصحتك عديدة منها محاربة السرطان

كتبت فاطمة خليل

يعتبر العنب من أكثر الفواكه شعبية على مستوى العالم، وله فوائد صحية لا حصر لها، فهو يساعد على موازنة نظامك الغذائى وتحسين عمليات الجسم اليومية، وفى هذا التقرير نتعرف على فوائد العنب الصحية، بحسب موقع healthifyme.

الفوائد الصحية للعنب

يحتوى العنب على العديد من العناصر التى تساعد فى منع العديد من الأمراض، كما أن له العديد من الخصائص التى تخفف من المشكلات الموجودة داخل جسم الإنسان.

1. العنب يحارب السرطان

يحتوى العنب على مضادات أكسدة قوية، تسمى البوليفينول التى تحتوى على خصائص مضادة للالتهابات، أحد هذه الفينولات هو ريسفيراترول، وهو موجود فى الجلد.

وتشير الدراسات إلى أن ريسفيراترول يبطئ ويمنع نمو الأورام، كما أنه يوقف نشاط الخلايا السرطانية، ويعمل هذا المركب المحدد لعدة أنواع مختلفة من السرطانات.

2. يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب

كشفت الأبحاث أن العنب قد يزيد من نسب البوتاسيوم والألياف ويعمل هذا المعدن على استرخاء وتقلص الأوعية الدموية حسب الحاجة، لذلك إذا كانت الأوردة والشرايين تسترخى بشكل صحيح، فهذا يعنى انخفاض ضغط الدم بشكل طبيعى.

تظهر المركبات التى يحتويها العنب أيضًا خصائص مخفضة للدهون غير قابلة للذوبان فى الماء، ونتيجة لذلك فإنها تسبب أضرارًا كعناصر غير مذابة فى الجسم، وانخفاض الدهون يعنى أن العنب يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية أو الأمراض القلبية الوعائية.

3. تحسين الهضم والوقاية من السكرى

الماء والألياف الموجودة في العنب لها العديد من الفوائد لصحة الجهاز الهضمي يحتوي العنب على مادة كيميائية فريدة تعرف باسم البوليفينول هذه البوليفينول مفيدة بشكل خاص في عملية الهضم أنها تقوى عملية التمثيل الغذائى عن طريق التأثير على هضم وامتصاص العناصر الغذائية داخل الجسم.

4. تحسين الرؤية

يمكن لمضادات الأكسدة اللوتين والزياكسانثين الموجودة فى العنب أن تساعد فى تحسين صحة العين حيث إنها تحيد الجذور الحرة، وهي مواد كيميائية غير مستقرة، بالإضافة إلى أنها تقلل من الإجهاد وتلف الشبكية وتمنع إعتام عدسة العين وغيرها من المشاكل.

اللوتين يدافع ضد الضمور البقعى، الجلوكوما ، إعتام عدسة العين ، وأمراض أخرى. لذلك ، يساعد العنب على تحسين رؤيتك وممتاز لصحة العين.