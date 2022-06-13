اليوم السابع
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حصاد الوزارات.. التضامن تستعد لصرف مساعدات مستفيدى تكافل وكرامة عن شهر يونيو

الإثنين، 13 يونيو 2022 05:00 م
حصاد الوزارات.. التضامن تستعد لصرف مساعدات مستفيدى تكافل وكرامة عن شهر يونيو الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى
كتب ـ محمد الأحمدى

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حصاد الوزارات

التضامن

وادى النطرون

العلمين

وزير الزراعه

الثروه الحيوانيه

التربيه والتعليم

هيئه الدواء



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