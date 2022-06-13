حصاد الوزارات.. التضامن تستعد لصرف مساعدات مستفيدى تكافل وكرامة عن شهر يونيو

شهدت الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد "اليوم السابع" حصاد الوزارات.
النقل ترفع كفاءة طريق وادى النطرون ـ العلمين ليصبح 8 حارات فى كل اتجاه
وزير الزراعة: 10 مليارات جنيه قروضا ميسرة لدعم محاور تنمية الثروة الحيوانية
التعليم تنظم حفل تنصيب المكتب التنفيذى لاتحاد طلاب المدارس
الزراعة: تنفيذ 451 ندوة إرشادية للتشجيع على إنشاء مراكز تجميع للألبان
وزيرة البيئة توقع بروتوكول تعاون مع الهيئة القبطية الإنجيلية حول قضايا المناخ
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