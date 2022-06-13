الزراعة: تنفيذ 451 ندوة إرشادية للتشجيع على إنشاء مراكز تجميع للألبان

كتبت ـ أسماء نصار

قال الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إنه تم تكليف إدارات الإرشاد بمديرية الطب البيطري بالمحافظات بعقد الندوات الإرشادية والتوعية بأهمية مراكز تجميع الألبان وتوضيح مردودها الاقتصادي والاجتماعي على صغار المربين والفلاحين، حيث تم تنظيم 451 ندوة خلال شهر مايو الماضي في 141 مركزا بجميع محافظات الجمهورية.

أضاف، أن الندوات تناولت أهمية توفير الألبان للمواطنين بجودة عالية ذات مواصفات صحية قياسية وكذلك دور مراكز تجميع الألبان في تحسين الدخل لصغار المربين ومنتجي الألبان.

وأضاف محمود، أنه في إطار توجيهات وزير الزراعة تتناول الندوات أيضا أهمية توفير الألبان بجودة عالية ذات مواصفات قياسية حيث يتم تعريف المربين بالتعامل مع الحيوان قبل عملية الحلب مثل غسل الضرع وتجفيفه، وكذلك ضرورة اهتمام المربين بالحالة الصحية والقيام بالتغذية السليمة والالتزام وبرامج التحصين والاختبارات الدورية مثل السل والبروسيلا، وتعريف المربين بأن التعامل مع مراكز تجميع الالبان سيحسن من الدخل المربين لما يمثل لهم سوقا متوازنة.