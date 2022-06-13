التعليم تنظم حفل تنصيب المكتب التنفيذى لاتحاد طلاب المدارس

كتب ـ محمود طه حسين

نظمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم، حفل تنصيب المكتب التنفيذى لمجلس اتحاد طلاب مدارس الجمهورية للعام الدراسى 2021/2022.

وأعرب الدكتور رضا حجازى، نائب الوزير لشئون المعلمين، في كلمة ألقاها نيابة عن الوزير، عن سعادته بحضور المؤتمر الأول لتنصيب المكتب التنفيذى لمجلس الاتحاد العام لطلاب مدارس الجمهورية؛ وذلك من أجل إعلاء قيم المواطنة الفعالة، وترسيخ قيم الحرية، وحقوق الإنسان، وتأكيد الروابط الإنسانية الحضارية الراقية، في إطار التجربة الديمقراطية الأولى وممارسة الحقوق في المناقشات الإيجابية السليمة.

وأشار حجازى، إلى أنه في إطار حرص الوزارة على أن يسهم التعليم في بناء الشخصية المصرية المتكاملة، فقد عملت على تضمين المناهج الدراسية في كافة المراحل الدراسية قيم المواطنة الفعالة، والتسامح، ونبذ العنف، وقبول الآخر والتعايش معه؛ من أجل إخراج جيل مسـتنير، مسئول، قابل للتعددية، يحترم الاختلاف، ويعتز بوطنه، ويعمل على إعلاء كلمته، ويحافظ على مصالحه العليا، كما تعمل الوزارة على دعم وتفعيل كافة أنشطة الاتحادات الطلابية، بما يحقق أهدافها، ويرسخ القيم الأخلاقية، ويؤكـد علـى قـيم المواطنـة؛ ليصبح الطـلاب أكثـر قـدرة على المشاركة في تحقيـق أهداف التنميـة، ومتطلبات الجمهورية الجديدة.

وأضاف نائب الوزير، إننا نؤكد على كامل الثقة فى المكتب التنفيذى لمجلس الاتحاد العام للطلاب وفي اختياراتهم الديمقراطية، ونثق في قـدرتهم على تحمل المسئولية، وقيادة الملايين مـن طـلاب مدارس مصر لأنشطة طلابية متميزة من خلال شعار: (الاتحادات الطلابية .. مواطنة وتنمية)، مؤكدًا أن الوزارة لا تألو جهدًا في سبيل تحقيق التنمية الشاملة للنشء؛ لما لذلك من أثر عظيم في تكوين القدرات الذهنية، وتكوين الشخصية، واكتساب السلوك الاجتماعي، كما أن الوزارة ملتزمة بتوفير فرصة متكافئـة لكل طفل لتلقي خدمة تعليمية بمسـتوى عال مـن الجودة، يتناسـب مع المعايير العالمية.

من جهته، أكد أحمد موسى الرائد العام لاتحاد طلاب مدارس الجمهورية، أن المكتب التنفيذى لمجلس اتحاد طلاب مدارس الجمهورية خاضوا تجربة ديمقراطية رائدة مارسوها بأنفسهم ليمثلوا ملايين الطلاب بجميع مديريات التربية والتعليم وذلك من خلال انتخابات اتسمت بالنزاهة والشفافية، مشيرًا إلى أن هذه التجربة أسفرت عن انتخاب مكتب تنفيذي يمثل جموع طلاب مدارس مصر لهذا العام، نال أعضاؤه من خلالها ثقة زملائهم، ليعبروا عن أفكارهم وطموحاتهم.

وأشار الرائد العام لاتحاد مدارس الجمهورية، إلى أن الوزارة بقيادة الدكتور الوزير طارق شوقى تولى اهتمامًا كبيرًا بكيفية إعداد الطلاب الإعداد العلمي والتربوي السليم الذى يجعل منهم مواطنين قادرين على تحمل المسئوليات، والمشاركة في تطوير مجتمعهم من خلال الأنشطة والبرامج التي ينفذها الاتحاد العام لطلاب مدارس الجمهورية.

وقال الطالب مازن مصطفى قرنى محمد أمين عام مجلس اتحاد طلاب مدارس الجمهورية، إننا جميعًا خضنا تجربة انتخابية اتسمت بالموضوعية والشفافية والمسؤلية من خلال قيادات طلابية واعية في حب مصر، وقد تم خلالها طرح الأفكار والمقترحات أثناء عرض البرنامج الانتخابي لكل من ترشح لعضوية المكتب التنفيذي ومنصبي الأمين والأمين المساعد، واعدًا بأنهم سيبذلون قصاري جهدهم من خلال التعاون والتنسيق بين القيادات الطلابية علي مستوي الجمهورية لتفعيل الموضوع المحوري (الاتحادات الطلابية.. مواطنة وتنمية).

وقدمت الطالبة سارة إيهاب رشاد الأمين المساعد لاتحاد طلاب مدارس الجمهورية توصيات المؤتمر الأول لاتحاد طلاب مدارس الجمهورية، والتى من أهمها: عقد بروتوكولات تعاون بين وزارة التربية والتعليم ووزارة الثقافة لتقديم برامج إلكترونية لتنمية مهارات الطلاب المختلفة، وتنظيم برنامج تبادل زيارات أون لاين بين اتحاد طلاب مصر والاتحادات الطلابية بالدول العربية، المشاركة في المبادرة الرئاسية حياة كريمة وتنفيذ برامج توعوية بالقري التي تنفذ بها المبادرة.

وتضمن الحفل تكريم المراكز الخمسة الأولى للمديريات الفائزة فى أنشط مكتب فنى للاتحادات الطلابية، حيث فازت مديرية التربية والتعليم بالمنوفية بالمركز الأول، والقاهرة بالمركز الثانى، وفازت القليوبية بالمركز الثالث، والسويس بالمركز الرابع، والبحيرة بالمركز الخامس وتسلم مديرو المديريات التعليمية شهادات التقدير ودروع التكريم، وتنصيب أعضاء المكتب التنفيذى لمجلس اتحاد طلاب مدارس الجمهورية.

حضر الحفل الدكتورة رانده شاهين رئيس قطاع التعليم العام، واللواء أحمد عبد الفتاح رئيس الإدارة المركزية للأمن، ومحمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، والدكتورة أمانى قرنى مديرة مديرة التربية والتعليم بالمنوفية، والدكتور ياسر محمود مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، وعبد الرؤوف علام رئيس المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين.