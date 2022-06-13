وزيرة البيئة توقع بروتوكول تعاون مع الهيئة القبطية الإنجيلية حول قضايا المناخ

كتب ـ منال العيسوى - محمد الأحمدى

توقع الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة ، الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الهيئة القبطية الانجيلية للخدمات الاجتماعية، والطائفة الإنجيلية بمصر، غدا الثلاثاء، بروتوكول تعاون يستهدف العمل على خفض معدلات التلوث الحالية للحفاظ على الصحة العامة والارتقاء بنوعية الحياة.

ويأتى البروتوكول للمساهمة في حماية البيئة المصرية، بجانب رفع مستوى الوعي العام بالجوانب البيئية، في إطار توجهات الدولة المصرية بالاهتمام بقضايا المناخومواجهة التغيرات الناتجة عنة وتأثيرها على المواطنين.

ويوقع البرتوكول غدا الثلاثاء 14 يونيو بمقر بيت القاهرة "المركز البيئي الثقافي".