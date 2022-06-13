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الرئيس السيسى: ثورة 30 يونيو لم تحدث فى التاريخ.. لم يتحرك شعب بهذا الحجم

الإثنين، 13 يونيو 2022 09:21 م
الرئيس السيسى: ثورة 30 يونيو لم تحدث فى التاريخ.. لم يتحرك شعب بهذا الحجم الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب إبراهيم حسان

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تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن ثورة 30 يونيو، قائلا: "إحنا ما عشناش وما زايدناش على إنها ثورة لم تحدث في التاريخ ولم يتحرك شعب في العالم كله بهذه الأحجام لتغيير واقع في مصر ولا في المنطقة ولا في العالم، وأنا كنت مسئول في الوقت ده وبرصد وطلعت طيارات تصور في كل ميادين مصر".
 
وأضاف الرئيس السيسي في حديثه عن ثورة 30 يونيو، في لقائه مع الإعلاميين على هامش تفقده مشروع المجمع المتكامل للإنتاج الحيواني والألبان، اليوم الاثنين: "الموضوع كاشف للفكرة، إزاى يتحرك 30 مليون بني آدم وبالمناسبة اتحركوا مرتين، والتاني ده كان تحدي من جانبي للناس، بأتحدى بالناس في مصر وفهمهم للعالم كله علشان يشوف اللي مش عايز يشوفه، ويجي يقولك تغيير بالقوة.. لا لا ده ناس.. ده ملايين المصريين خرجوا، لذا اللي حدث في 30 يونيو ده غير مسبوق وأمر لازم الناس كلها تتوقف أمامه، أصحاب الأفكار وأصحاب العقائد.. ليه الناس خرجت كده.. هي قلوب الناس دي مش بيد الله ولا إيه.. مش بيقولوا القلوب بين إصبعين من أصابع الله، طيب إزاى ربنا يحرك الـ30 مليون دول".

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