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الرئيس السيسى: نعمل على إدارة متوازنة بعيدة عن الاستقطاب

الإثنين، 13 يونيو 2022 09:08 م
الرئيس السيسى: نعمل على إدارة متوازنة بعيدة عن الاستقطاب الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب أيمن رمضان

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن الدولة المصرية تعمل على إدارة متوازنة في ظل الأزمة العالمية، بعيداً عن أي استقطاب من الطرفين، مشدداً على أن المرحلة الحالية صعبة على كافة دول العالم، وتابع: "علاقتنا طيبة بالجميع".

وأضاف الرئيس السيسى، خلال حوار مع عدد من الإعلاميين بعد افتتاح مشروعات الإنتاج الحيوانى الألبان والمجازر الآلية بمدينة السادات، أننا دائماً ما نؤكد على أن المسار السياسى والسلمى في غاية الأهمية بعيداً عن الحل العسكرى، وتابع: "هذا موقفنا باختصار شديد أننا نعمل على إدارة متوازنة بعيداً عن الاستقطاب".

 

 


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