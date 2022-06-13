اليوم السابع
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الإثنين، 13 يونيو 2022 10:51 م
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إصابة 8 أشخاص فى انقلاب سيارة ميكروباص أعلى الطريق الدائرى اتجاه السلام

الإثنين، 13 يونيو 2022 10:30 م
إصابة 8 أشخاص فى انقلاب سيارة ميكروباص أعلى الطريق الدائرى اتجاه السلام صورة ارشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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شهد الطريق الدائرى، اتجاه السلام، إصابة 8 أشخاص فى حادث إنقلاب سيارة ميكروباص، جرى نقل المصابين إلى المستشفى للعلاج واتخاذ الإجراءات، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغ بقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص من أعلى دائرى مسطرد اتجاه السلام.

 على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إلى مكان الحادث وتم الدفع بسيارات الإسعاف، وبالمعاينة والفحص تبين إصابة 8 أشخاص من ركاب الميكروباص، وتم نقلهم إلى مستشفى السلام لتقديم العلاج وخروج عدد منهم بعد تلقى العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.


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