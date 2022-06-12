وزير دفاع كوريا الجنوبية: الوضع فى شبه الجزيرة الكورية يشكل تهديدا عالميا

وكالات

قال وزير الدفاع الكوري الجنوبى لى جونج سوب اليوم الأحد إن بلاده ستعزز قدراتها الدفاعية وستعمل عن كثب مع الولايات المتحدة واليابان لمواجهة التهديد النووي والصاروخي لكوريا الشمالية، وذلك في كلمته أمام حوار "شانجريلا" المنعقد حاليا فى سنغافورة.

وأضاف لي - حسبما نقلت شبكة "تشانيل نيوز آشيا" - أن الوضع في شبه الجزيرة الكورية يشكل تهديدا عالميا، كما حث كوريا الشمالية على إنهاء برامجها النووية والصاروخية على الفور.

وأشار لي في كلمته إلى أن حكومة كوريا الجنوبية ستعزز القدرات من أجل تنفيذ الردع الأمريكي الموسع بشكل أفضل، كما سنعزز قدرات الرد للجيش الكوري الجنوبي لردع التهديدات النووية والصاروخية لكوريا الشمالية".

ولفت إلى أنه "علاوة على ذلك، نود تعزيز التعاون الأمني بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان للرد على برامج كوريا الشمالية النووية والصاروخية".

وأوضح لي أن كوريا الجنوبية مستعدة لتقديم الدعم الاقتصادي لكوريا الشمالية إذا أنهت برنامجها النووي، قائلا "إذا أحرزت كوريا الشمالية تقدما جوهريا في نزع السلاح النووي، فإن حكومتنا ستتبع خطة جريئة يمكن أن تسفر عن إنجازات رائدة لاقتصاد كوريا الشمالية ونوعية حياة مواطنيها".

يشار إلى أن كوريا الشمالية قد أجرت ما لا يقل عن 18 جولة من تجارب الأسلحة هذا العام، مما يؤكد تطور ترساناتها النووية والصاروخية.

وقد حذرت الولايات المتحدة هذا الشهر من أن كوريا الشمالية تستعد لإجراء تجربة نووية سابعة، وتقول إنها ستضغط مرة أخرى لفرض عقوبات من جانب الأمم المتحدة إذا حدث ذلك.