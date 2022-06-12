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نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2022.. فتح باب التظلمات الأربعاء المقبل

الأحد، 12 يونيو 2022 11:33 ص
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2022.. فتح باب التظلمات الأربعاء المقبل الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
الشرقية - إيمان مهنى

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نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2022.. حددت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، يوم الأربعاء من الأسبوع الجارى، لاستقبال طلبات التظلمات على نتائج الشهادة الإعدادية.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية
 

وأكد محمد رمضان وكيل مديرية التربية والتعليم بالشرقية، أنه تقرر استقبال طلبات تظلمات نتائج الشهادة الإعدادية، من خلال الإدارات التعليمية التابع لها كل مدرسة، وتحديد 35 جنيها لكل مادة .

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية
 

واعتمد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021 /2022 م، بنسبة نجاح بلغت 83.96%، حيث تقدم لأداء الامتحان ( 136996 ) طالبا وطالبة حضر منهم 135865، حيث وصلت نسبة النجاح في الإعدادية العامة 84.26٪ وتقدم لأداء الامتحان (134758) طالب وطالبة حضر منهم (133745 ).


نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2022

واعتمد المحافظ النتيجة العامة لامتحانات الشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 64.57% حيث تقدم لأداء الامتحان 2172 طالبا وطالبة حضر منهم 2055

 

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية

واعتمد المحافظ النتيجة العامة لامتحانات الشهادة الإعدادية للصم بنسبة نجاح 94%، حيث تقدم لأداء الامتحان 55 طالبا وطالبة، كما بلغت نسبة نجاح الشهادة الإعدادية للنور للمكفوفين 81 % حيث تقدم لأداء الامتحان 11 طالبا وطالبة .

 

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية

وهنأ محافظ الشرقية الناجحين في امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية لهذا العام وطالبهم بالحفاظ على تفوقهم الدراسي مشيدا بمستوى هيئة التدريس بقطاع التعليم الإعدادي على مستوى المحافظة لمجهوداته الملموسة في الارتقاء بالمنظومة التعليمية وتحسين مستوى التعليم المقدم لأبنائنا الطلاب، مؤكداً أنه بالعلم تتقدم الأمم وترتقي الشعوب.


نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية

نتيجه الصف الثالث الاعدادي محافظه الشرقيه

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقيه 2022

نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه الشرقيه

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية 2022

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس

نتيجه الصف الثالث الاعدادي محافظه المنوفيه

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نتيجه الصف الثالث الاعدادي محافظه الشرقيه 2022 الترم الثاني برقم الجلوس

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