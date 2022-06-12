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نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية 2022.. المدارس تتسلم النتائج

الأحد، 12 يونيو 2022 10:49 ص
نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية 2022.. المدارس تتسلم النتائج الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
الشرقية - إيمان مهنى

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نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية .. أكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، أنه تم تسليم المدارس الإعدادية بالمحافظة نتائج الشهادة الإعدادية، تمهيدًا لبدء إجراءات تسليمها الأولياء الأمور.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية

واعتمد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021 /2022 م، بنسبة نجاح بلغت 83.96%، حيث تقدم لأداء الامتحان ( 136996 ) طالبا وطالبة حضر منهم 135865، حيث وصلت نسبة النجاح في الإعدادية العامة 84.26٪ وتقدم لأداء الامتحان (134758) طالب وطالبة حضر منهم (133745 ).

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية

واعتمد المحافظ النتيجة العامة لامتحانات الشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 64.57% حيث تقدم لأداء الامتحان 2172 طالبا وطالبة حضر منهم 2055.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية

واعتمد المحافظ النتيجة العامة لامتحانات الشهادة الإعدادية للصم بنسبة نجاح 94%، حيث تقدم لأداء الامتحان 55 طالبا وطالبة، كما بلغت نسبة نجاح الشهادة الإعدادية للنور للمكفوفين 81 % حيث تقدم لأداء الامتحان 11 طالبا وطالبة .

 

وهنأ محافظ الشرقية الناجحين في امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية لهذا العام وطالبهم بالحفاظ على تفوقهم الدراسي مشيدا بمستوى هيئة التدريس بقطاع التعليم الإعدادي على مستوى المحافظة لمجهوداته الملموسة في الارتقاء بالمنظومة التعليمية وتحسين مستوى التعليم المقدم لأبنائنا الطلاب، مؤكداً أنه بالعلم تتقدم الأمم وترتقي الشعوب.

 


نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2021 بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية 2022

نتيجه الصف الثالث الاعدادي محافظه الشرقيه

نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه الشرقيه

شهاده الصف الثالث الاعدادي محافظه الشرقيه

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نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 الشرقية

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية الترم الثاني

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نتيجة الشهادة الإعدادية 2022

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس



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