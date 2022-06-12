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نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية.. طالب واحد يحصل على الدرجات النهائية

الأحد، 12 يونيو 2022 10:23 ص
نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية.. طالب واحد يحصل على الدرجات النهائية الطالب محمد صلاح
الشرقية - إيمان مهنى

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نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية .. حصل طالب واحد فقط علي الدرجة النهائية لمجموع درجات الشهادة الإعدادية بالشرقية، وهو الطالب محمد صلاح نبوى من قرية تليجة مركز كفر صقر، وحصل علي مجموع 280 درجة بنسبة 100%، والذي أكد أنه يطمح أن يحافظ علي تفوقه في مرحلة الثانوية العامة ويلتحق بكلية الطب ليصبح طبيب جراح مثل الدكتور مجدي يعقوب .

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية 2022 .. واعتمد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021 /2022 م، بنسبة نجاح بلغت 83.96%، حيث تقدم لأداء الامتحان ( 136996 ) طالبا وطالبة حضر منهم 135865، حيث وصلت نسبة النجاح في الإعدادية العامة 84.26٪ وتقدم لأداء الامتحان (134758) طالب وطالبة حضر منهم (133745 ).

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية

واعتمد المحافظ النتيجة العامة لامتحانات الشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 64.57% حيث تقدم لأداء الامتحان 2172 طالبا وطالبة حضر منهم 2055.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية 

واعتمد المحافظ النتيجة العامة لامتحانات الشهادة الإعدادية للصم بنسبة نجاح 94 % ، حيث تقدم لأداء الامتحان 55 طالبا وطالبة، كما بلغت نسبة نجاح الشهادة الإعدادية للنور للمكفوفين 81 % حيث تقدم لأداء الامتحان 11 طالبا وطالبة .

 

وهنأ محافظ الشرقية الناجحين في امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية لهذا العام وطالبهم بالحفاظ على تفوقهم الدراسي مشيدا بمستوى هيئة التدريس بقطاع التعليم الإعدادي على مستوى المحافظة لمجهوداته الملموسة في الارتقاء بالمنظومة التعليمية وتحسين مستوى التعليم المقدم لأبنائنا الطلاب، مؤكداً أنه بالعلم تتقدم الأمم وترتقي الشعوب.

 

الطالب محمد صلاح
الطالب محمد صلاح

 


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