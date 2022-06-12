مقتل أحد أفراد قوات طالبان وإصابة 6 آخرين إثر وقوع انفجار بإقليم كونار الأفغانى

ونقلت قناة "طلوع نيوز" الإخبارية الأفغانية، اليوم الأحد، عن مسئولين أمنيين قولهم - إن هذا الانفجار وقع في مدينة "أسد آباد" وسط أقليم كونار، وذلك عندما إنفجر لغم تم زرعه بعربة تابعة لقوات طالبان.



ومن جانبهم .. قال شهود عيان، إن هذا الانفجار أدى إلى إصابة العديد من المدنيين، بينما أشار المسئولون الأمنيون إلى أنه يجرى تحقيق بشأن حادث هذا الانفجار.