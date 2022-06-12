اليوم السابع
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الأحد، 12 يونيو 2022 03:20 م
أكرم القصاص
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مقتل أحد أفراد قوات طالبان وإصابة 6 آخرين إثر وقوع انفجار بإقليم كونار الأفغانى

الأحد، 12 يونيو 2022 03:04 م
مقتل أحد أفراد قوات طالبان وإصابة 6 آخرين إثر وقوع انفجار بإقليم كونار الأفغانى انفجار - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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لقى أحد أفراد قوات أمن طالبان مصرعه وأصيب ستة آخرون، من بينهم أحد المدنيين، إثر وقوع انفجار بإقليم كونار الكائن بأقصى شرق أفغانستان.

 

ونقلت قناة "طلوع نيوز" الإخبارية الأفغانية، اليوم الأحد، عن مسئولين أمنيين قولهم - إن هذا الانفجار وقع في مدينة "أسد آباد" وسط أقليم كونار، وذلك عندما إنفجر لغم تم زرعه بعربة تابعة لقوات طالبان.


ومن جانبهم .. قال شهود عيان، إن هذا الانفجار أدى إلى إصابة العديد من المدنيين، بينما أشار المسئولون الأمنيون إلى أنه يجرى تحقيق بشأن حادث هذا الانفجار.


إقليم كونار

انفجار

طالبان

أسد آباد

أفغانستان



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