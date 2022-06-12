مصرع طفل دهسته سيارة على طريق "الإسماعيلية - السويس"

الإسماعيلية - السيد فلاح

لقى طفل مصرعه، بعد أن دهسته سيارة وفرت هاربة بطريق "الإسماعيلية - السويس"، بالقرب من كوبري السماكين، وحاول مرفق إسعاف الإسماعيلية إنقاذ حياة الطفل عقب الحادث بنقله سريعًا إلى مستشفى جامعة قناة السويس لتلقي العلاج لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة داخل المستشفى.

وتلقى اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، اخطارًا يفيد بتعرض الطفل محمود أحمد السيد، 5 سنوات، للدهس من قبل سيارة، على طريق "الإسماعيلية - السويس"، بالقرب من كوبري السماكين، وفر سائق السيارة هاربًا، بعدما كان يسير الطفل بصحبة والدته واصطدمت فيه السيارة من الخلف على الطريق، وحاول مرفق إسعاف الإسماعيلية إنقاذ حياة الطفل عقب الحادث بنقله سريعًا إلى مستشفى جامعة قناة السويس لتلقي العلاج لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة داخل المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.