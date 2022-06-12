اليوم السابع
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التضامن: استمرار التقديم للمنح الجامعية للطلاب ذوى الإعاقة

الأحد، 12 يونيو 2022 07:00 ص
التضامن: استمرار التقديم للمنح الجامعية للطلاب ذوى الإعاقة وزارة التضامن
كتب ـ مدحت وهبة

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أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى، أن برنامج المنح الجامعية المقدم من الوكالة الأمريكية يستمر فى دعم الطلاب من الأشخاص ذوي الإعاقة عن طريق توفير من 10 إلى 15٪ من المنح المتاحة للطلاب ذوي الإعاقات البصرية والسمعية والحركية، ويستطيع الطالب أن يتقدم للبرنامج، والذي تقوم بتنفيذه الجامعة الأمريكية بالقاهرة.
 
وأضافت الوزارة عبر صفحتها الرسمية "فيس بوك"، أن البرنامج يقدم منحاً دراسية لـ140 طالبا وطالبة من جميع محافظات مصر في العام الدراسي الجامعي 2023/2022، وذلك للحصول على شهادة البكالوريوس أو الليسانس في عدد من الجامعات المصرية الحكومية (الأقسام ذات الرسوم) والجامعات الخاصة، وأن آخر موعد للتقديم 24 يونيو 2022.
 
وتعمل وزارة التضامن الاجتماعي على دعم الأشخاص من ذوي الهمم من خلال تقديم مختلف أنواع الدعم لهم بالتنسيق مع مختلف المؤسسات والوزارات، وتم إصدار 900 ألف بطاقة خدمات متكاملة بالتنسيق بين الصحة والتضامن معظمها مرحلة أولى، كذلك عدم توقيع كشف طبي جديد للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، وذلك لمن يستخدمون الكراسي المتحركة، وأصحاب متلازمة داون ومن يعانون من البتر المتعدد، وشـلل دماغي، قصار القامة أقل من 140 سم، والبتر الأحادي، الشلل النصفى.
 
 
 
 

التضامن

منح جامعية للطلاب ذوى الإعاقة

منح للطلاب ذوى الإعاقة

الطلاب ذوى الإعاقة والمنح الجامعية



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