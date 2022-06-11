3 مشروبات تساعد فى علاج التهاب الحلق.. تعرف على التفاصيل

كتبت فاطمة خليل

التهاب الحلق من الأعراض المزعجة للعديد من المشاكل الصحية مثل نزلات البرد ، وهناك عدد من المشروبات التي تساعدك فى علاج التهاب الحلق، لاحتوائها على مضادات الأكسدة التي تساعد الجسم على محاربة الأمراض مثل نزلات البرد والفيروسات الأخرى وتعزز جهاز المناعة بل تساعد أيضًا في الشفاء لأن لها تأثيرات مضادة للالتهابات.

فى هذا التقرير نتعرف على 3 مشروبات تساعد فى علاج التهاب الحلق، بحسب موقع "health"، وهناك دراسات تدعم فوائد مكونات المشروبات التالية لفقدان الوزن، وتحسين حركة الأمعاء، وكذلك تخفيف آلام الجسم والتهاب الحلق.

3 مشروبات تساعد فى علاج التهاب الحلق

1. شاي القرفة القرفة من التوابل الدافئة ورائحتها ترفع الحالة المزاجية، وتشتهر بخصائصها المضادة للبكتيريا التي تساعد في محاربة التهابات الحلق ونزلات البرد.

ونظرًا لأنها مليئة بالكثير من مضادات الأكسدة، فإنها فعالة ضد الالتهابات.

لتحضير شاي القرفة ، ما عليك سوى إضافة القليل من القرفة مع الكركم أو باستخدامها بمفردها في الماء الفاتر.

2. شاي الكركم يستخدم الكركم منذ فترة طويلة في الطب القديم، واكتسب شعبية بسبب خصائصه المضادة للالتهابات هذه التوابل لها فوائد عديدة. وهو أحد مضادات الأكسدة القوية وله خصائص لمكافحة العدوى و يساعد أيضًا في التعافي السريع.

يمكنك إضافة رشة منه في الحليب وتناوله أو غليه مع الفلفل الأسود في الماء أو الحليب وشربه قبل النوم.

3. الزنجبيل

يشتهر الزنجبيل كأبرز العلاجات العشبية، سواء كان ذلك التهاب الحلق أو اضطراب المعدة.

يحتوي على مركبات نشطة تساعد على محاربة البكتيريا والفيروسات ، وتدعم الدفاعات المناعية الطبيعية للجسم وتؤدي إلى التعافي السريع.

تدعم الدراسات أن مركباته المضادة للالتهابات فعالة في الحد من التهاب اللوزتين ولكن في حالة الإفراط في تناوله ، يمكن أن يؤدي إلى الإمساك. أفضل طريقة لعمل هذا الخليط هي غليه بأوراق النعناع والاستمتاع بالشاي المهدئ.