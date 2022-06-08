علاجات منزلية فعالة للبرد والسعال والأنفلونزا

كتبت فاطمة خليل

بمجرد أن تشعر بأعراض البرد والسعال المزعجة، يجب أن تتبع بعض النصائح لعلاجها بشكل سريع، وبالإضافة إلى تناول الدواء المناسب، فإن الثقة في العلاجات المنزلية لتعزيز عملية علاج نزلات البرد والسعال أمر جيد، في هذا التقرير نقدم عددا من العلاجات المنزلية لنزلات البرد والسعال، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

علاجات منزلية فعالة للبرد والسعال والانفلونزا



شوربة الدجاج



تعتبر الشوربات مفيدة لنزلات البرد لأنها غنية بالفيتامينات والخضراوات الغنية بالمغذيات وتعد وجبة خفيفة ولذيذة.

قد نفقد شهيتنا عندما نعاني من التهاب الحلق، ولكن من المهم أن نحافظ على التغذية و الحساء.

يمكن أن يوفر تضمين الكثير من الخضار في الشوربة جرعة صحية من المغذيات النباتية - وهي ضرورية لنظام المناعة الذي يعمل بشكل جيد يمكنهم أيضًا تقليل الالتهاب في الجسم، مما يخفف من أعراض البرد.

حساء الدجاج مفيد أيضًا لتهدئة أعراض البرد والأنفلونزا. يساعد الحساء الساخن على تفتيت الاحتقان ويمكن للملح أن يهدئ التهاب الحلق. ستساعد إضافة القليل من مسحوق الفلفل الأسود على تنظيف الجيوب الأنفية.

حارب البرد بالثوم



الثوم مضاد فعال للميكروبات وطارد للبلغم (يساعد في إزالة المخاط أو البلغم من الشعب الهوائية العلوية والسفلية).

يُعتقد أن مركب مكافحة البرد الموجود في الثوم هو الأليسين، والذي أظهر خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات.

وأوضحت الدراسات أن الثوم قد يساعد في محاربة نزلات البرد والأنفلونزا لتعظيم هذه الفوائد ، من الأفضل تناول الثوم الخام.

وبحسب المركز الطبي بجامعة ميريلاند الأمريكية فإن الثوم قد يساعد في منع نزلات البرد وتقليل أعراضها.

الأشخاص الذين تناولوا مكملات الثوم لمدة 12 أسبوعًا أصيبوا بنزلات برد أقل بنسبة 63 % من الأشخاص الذين تناولوا دواءً وهميًا.

الفلفل الأسود



الفلفل الأسود مليء بالخصائص المضادة للبكتيريا والمضادة للالتهابات، والتي تساعد في منع الالتهابات. إنه مصدر كبير لمضادات الأكسدة ومفيد للحلق أثناء البرد والسعال تأكد أيضًا من تضمين الفلفل الأسود في طعامك اليومي.

حليب الكركم



الكركم الممزوج بالحليب الدافئ طريقة شائعة وفعالة لمحاربة البرد والسعال، الكركم له خصائص مضادة للأكسدة قوية ويساعد في علاج العديد من المشاكل الصحية.

يحتوي الكركم على مركب يسمى الكركمين، ويمكن أن يعالج السعال الجاف بشكل فعال يُعرف أيضًا باسم الحليب الذهبي، شرب كوب من حليب الكركم الدافئ قبل النوم يساعد في التعافي بشكل أسرع.

تأكد من عدم إضافة الكثير من الكركم إلى الحليب الخاص بك لأنه قد يسبب مشاكل في المعدة والتي يمكن أن تعطل نومك الجيد ليلاً.