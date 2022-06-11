نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنوفية.. الطالبات يتفوقن على الطلاب فى حصد المركز الأول

المنوفية فريق المحافظات

تفوقت الطالبات بمحافظة المنوفية، على الطلاب فى حصد المركز الأول على مستوى المحافظة فى الشهادة الإعدادية ليكون من بين الأوائل بالشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية ولد وحيد بينما يحصد المركز الأول بين 24 طالبة وطالب وحيد من مدينة الباجور بمحافظة المنوفية.

واعتمد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية نتيجة الشهادة الإعدادية العامة دور مايو 2022 بنسبة نجاح 71.45 % بالمدارس الرسمية والرياضية والخاصة واللغات وطلاب المنازل، وبلغ إجمالى عدد الحاضرين 82470 طالب وعدد الناجحين 58928 طالب.

كما اعتمد المحافظ نتيجة امتحان الصف الثالث الإعدادي للصم دور مايو 2022 بنسبة نجاح 87,80% وبلغ عدد المتقدمين 41 طالب وعدد الناجحين 36 طالب ، فيما تم إعتماد نتيجة الدور الأول للشهادة الإعدادية المهنية دور مايو 2022 بنسبة نجاح 78,6% وتقدم للامتحان 5376 طالب وحضر 5117 طالب ، وكذا اعتماد نتيجة امتحان الصف الثالث الإعدادي للمكفوفين دور مايو 2022 بنسبة نجاح 78,57 % حيث بلغ عدد المتقدمين للامتحان 14 طالب وعدد الناجحين 11 طلاب .

ومن جانبه أعرب محافظ المنوفية عن خالص تهانيه القلبية للطلاب الناجحين وأولياء الأمور ، متمنياً لهم دوام التفوق ومواصلة مسيرة النجاح والتفوق كونه السبيل الوحيد للنهوض بالوطن ، موجهاً الشكر والتقدير لكافة العاملين بقطاع التعليم بالمحافظة لجهودهم المبذولة طوال العام الدراسي وتحقيق نتائج مشرفة مرموقة.