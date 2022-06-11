صحة العين: العادات غير الصحية التي يمكن أن تضر بصرك

كتبت إيناس البنا

العين هى من الأعضاء الحساسة التى تحتاج إلى الحماية والعناية مثلها مثل باقى أعضاء الجسم، يمكن أن يؤدي التهور إلى مضاعفات يمكن أن تستمر مدى الحياة.