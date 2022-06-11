البيت الأبيض يعلن شراء 500 ألف جرعة إضافية من لقاح جدري القرود

أعلن البيت الأبيض، أن الولايات المتحدة طلبت 500 ألف جرعة إضافية من لقاح يعتقد أنه فعال ضد جدرى القرود، وفقا لمجلة بوليتكو.
وقال دون أوكونيل ، مساعد وزير الاستعداد والاستجابة لوزارة الصحة والخدمات الإنسانية ، خلال مؤتمر صحفي إن الولايات المتحدة طلبت نصف مليون جرعة سائلة مجمدة من لقاح Jynneos للجدري.
وبينما لا توجد حاليًا لقاحات أو مضادات فيروسات مصممة خصيصًا لعلاج جدرى القرود ، فإن إدارة الغذاء والدواء قد اجازت استخدام Jynneos مع البالغين للوقاية من عدوى جدري القرود.
ومن المتوقع أن يتم تسليم الطلب ، الذي تم الإعلان عنه يوم الجمعة ، في وقت لاحق من هذا العام.
وصرح اوكونيل أيضًا أن المخزون الوطني الاستراتيجي للولايات المتحدة يحتوي حاليًا على 72000 جرعة من Jynneos في مخزونه الفوري ، ومن المتوقع وصول 300 الف إضافية في الأسابيع القليلة المقبلة.
وخلال إحاطة يوم الجمعة ، قالت روشيل والينسكي ، مديرة مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها ، إنه تم تحديد 45 حالة من حالات جدري القرود في 15 ولاية في الولايات المتحدة ، أي أكثر من ضعف عدد الحالات التي تم تحديدها الأسبوع الماضي وتقريبًا نفس العدد الذي تم اكتشافه خلال تفشي المرض عام 2003 ، وهو الأكثر شديدة في تاريخ الولايات المتحدة الحديث.
وصرح مسؤولو الصحة يوم الجمعة أيضًا أن معظم المرضى الذين ثبتت إصابتهم بجدر القرود أبلغوا عن اتصال جسدي وثيق ومستمر مع شخص آخر مصاب ، وهو ما يتماشى مع الطريقة التي يُعتقد أن جدرى القرود ينتقل بها.
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