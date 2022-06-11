البيت الأبيض يعلن شراء 500 ألف جرعة إضافية من لقاح جدري القرود

كتبت: نهال أبو السعود

أعلن البيت الأبيض، أن الولايات المتحدة طلبت 500 ألف جرعة إضافية من لقاح يعتقد أنه فعال ضد ‏جدرى القرود، وفقا لمجلة بوليتكو.‏

وقال دون أوكونيل ، مساعد وزير الاستعداد والاستجابة لوزارة الصحة والخدمات الإنسانية ، خلال مؤتمر ‏صحفي إن الولايات المتحدة طلبت نصف مليون جرعة سائلة مجمدة من لقاح ‏Jynneos‏ للجدري.‏

وبينما لا توجد حاليًا لقاحات أو مضادات فيروسات مصممة خصيصًا لعلاج جدرى القرود ، فإن إدارة ‏الغذاء والدواء قد اجازت استخدام ‏Jynneos‏ مع البالغين للوقاية من عدوى جدري القرود. ‏

ومن المتوقع أن يتم تسليم الطلب ، الذي تم الإعلان عنه يوم الجمعة ، في وقت لاحق من هذا العام.‏

وصرح اوكونيل أيضًا أن المخزون الوطني الاستراتيجي للولايات المتحدة يحتوي حاليًا على ‏‏72000 جرعة من ‏Jynneos‏ في مخزونه الفوري ، ومن المتوقع وصول 300 الف إضافية في الأسابيع ‏القليلة المقبلة.‏

وخلال إحاطة يوم الجمعة ، قالت روشيل والينسكي ، مديرة مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها ، ‏إنه تم تحديد 45 حالة من حالات جدري القرود في 15 ولاية في الولايات المتحدة ، أي أكثر من ضعف ‏عدد الحالات التي تم تحديدها الأسبوع الماضي وتقريبًا نفس العدد الذي تم اكتشافه خلال تفشي ‏المرض عام 2003 ، وهو الأكثر شديدة في تاريخ الولايات المتحدة الحديث.‏

وصرح مسؤولو الصحة يوم الجمعة أيضًا أن معظم المرضى الذين ثبتت إصابتهم بجدر القرود أبلغوا عن ‏اتصال جسدي وثيق ومستمر مع شخص آخر مصاب ، وهو ما يتماشى مع الطريقة التي يُعتقد أن ‏جدرى القرود ينتقل بها.‏