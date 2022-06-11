الأولى على الإعدادية بالمنوفية: لم أذهب إلى دروس خصوصية سوى فى مادتين

المنوفية: فريق المحافظات

فرحة غامرة بمنزل أسرة الطالبة رنا خالد على صالح طعيمة، الحاصلة على المركز الأول على محافظة المنوفية فى الشهادة الاعدادية، بقرية الانجب التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية.

وقالت رنا إنها حافظة للقران الكريم، مهدئة نجاحها لوالدها المتوفى وهى فى الصف الثانى الابتدائى، وكان يحفظنا القران وكان يعاوننا على حفظ القرآن الكريم والتفوق المستمر .

واضافت رنا إنها كانت تذاكر ما يقرب من ٥ ساعات يوميا على حسب الدروس، ولم اخد دروس خصوصية سوى فى الرياضة والانجليزي وهما المادتين التى كانت تذهب بهما، لافته إلى أنها كانت متوقعة أن تصل إلى المركز الاول وأنها تتمنى أن تلتحق بكلية الهندسة، وان تحقق حلمها لانها تحب الرياضيات، مؤكدة أنه على الطلاب أن يقوموا بالمذاكرة اولا باولا ولا يتركوا دروسا تتراكم عليهم .

وأضافت شقيقتها دعاء الطالبة بكلية الطب أنهم دعموا رنا بالشكل الكامل من اجل الوصول إلى التفوق والتقدم، وسجدنا لله شكرا، وبخاصة أنها تعبت كثيرا فى سبيل الوصول للمركز الاول .

ووجهت رنا، داومى على حفظ كتاب الله والسنة ، وهما سبب السعادة فى الدنيا والأخيرة، وإذا كانت تحب أن تكون رمزا بدتحافظ على ألسنة والقرآن، وكنا نتوقع هذا وندعمها ووالدتها تعبت كثيرا فى سبيل النجاح والتفوق .

واكدت الطالبة أنها هى الاخت الخامسة للأسرة وأن شقيقاتها اثنين بالتربية واثنين بالطب، وأنهم مثلها الاعلى فى التفوق والتميز وتسعى للتفوق دائما .

وقالت والدتها " ربنا عوض تعبنا خير وقمت بدور الاب والام بعد وفاة والدهم وأنها تمكنت من الاستثمار فى البنات .

واضاف خالها " كنا متأكدين من تفوقها وكنا فى انتظار النتيجة للتأكد من التفوق، مؤكدا أنها ملتزمة بالقران والسنة وحفظها للقران الكريم وهذا ساعدها كثيرا .

واعتمد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية نتيجة الشهادة الإعدادية العامة دور مايو 2022 بنسبة نجاح 71.45 % بالمدارس الرسمية والرياضية والخاصة واللغات وطلاب المنازل ، وبلغ إجمالى عدد الحاضرين 82470 طالب وعدد الناجحين 58928 طالب.

كما اعتمد المحافظ نتيجة امتحان الصف الثالث الإعدادي للصم دور مايو 2022 بنسبة نجاح 87,80% وبلغ عدد المتقدمين 41 طالب وعدد الناجحين 36 طالب ، فيما تم إعتماد نتيجة الدور الأول للشهادة الإعدادية المهنية دور مايو 2022 بنسبة نجاح 78,6% وتقدم للامتحان 5376 طالب وحضر 5117 طالب ، وكذا اعتماد نتيجة امتحان الصف الثالث الإعدادي للمكفوفين دور مايو 2022 بنسبة نجاح 78,57 % حيث بلغ عدد المتقدمين للامتحان 14 طالب وعدد الناجحين 11 طلاب .

ومن جانبه أعرب محافظ المنوفية عن خالص تهانيه القلبية للطلاب الناجحين وأولياء الأمور ، متمنياً لهم دوام التفوق ومواصلة مسيرة النجاح والتفوق كونه السبيل الوحيد للنهوض بالوطن ، موجهاً الشكر والتقدير لكافة العاملين بقطاع التعليم بالمحافظة لجهودهم المبذولة طوال العام الدراسي وتحقيق نتائج مشرفة مرموقة.