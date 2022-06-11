إعادة حركة المرور بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعى بعد رفع آثار حادث سيارة

وشهد طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى، إصابة 5 أشخاص فى حادث إنقلاب سيارة على جانب ترعة بنزلة كوبرى الشموت، اتجاه القاهرة، بدائرة مركز شرطة بنها، وتم نقل المصابين إلى مستشفى بنها الجامعى لاتخاذ اللازم.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إشارة من مستشفى بنها الجامعى تفيد وصول 5 مصابين فى حادث إنقلاب سيارة على جانب ترعة بنزلة كوبرى الشموت بمدينة بنها.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إلى مكان الحادث وتم الدفع ب 3 سيارات إسعاف، وتم نقل المصابين إلى المستشفى للعلاج وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.