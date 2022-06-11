أخبار مصر.. الرئيس السيسي: مصر لن تدخر جهدا فى مساعدة اليمن الشقيق

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، بقصر الاتحادية، الدكتور رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالجمهورية اليمنية، ونفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء بشأن انتشار أنواع بطيخ وخوخ وطماطم مسممة بمختلف الأسواق على مستوى الجمهورية.
الرئيس السيسي: مصر لن تدخر جهدا فى مساعدة اليمن الشقيق
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدولة المصرية لن تدخر جهدا في مساعدة اليمن الشقيق وتقديم كل أوجه الدعم له.
الرئيس السيسي يشدد على أهمية المضى قدما فى العملية السياسية باليمن بنوايا مخلصة
شدد الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال لقائه بالدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالجمهورية اليمنية الشقيقة، على أهمية المضي قدماً فى العملية السياسية فى اليمن بنوايا مخلصة هدفها مصلحة الوطن في المقام الاول.
رئيس الوزراء يتفقد سير العمل بمركز التأهيل الاجتماعى فى الدقهلية
توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه لمتابعة أعمال إنشاء مركز التأهيل الاجتماعي، خلال زيارته لمحافظة الدقهلية لتفقد المشروعات الجارى تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" في مركز شربين.
الحكومة ترد على شائعة انتشار بطيخ وخوخ وطماطم مسممة بالأسواق
كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن انتشار أنواع بطيخ وخوخ وطماطم مسممة بمختلف الأسواق على مستوى الجمهورية، تواصل المركز مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لانتشار أنواع بطيخ وخوخ وطماطم مسممة بأي من الأسواق على مستوى الجمهورية، مُشددةً على أن كافة المنتجات والسلع الزراعية المتداولة بالأسواق بما فيها البطيخ والخوخ والطماطم سليمة وآمنة تماماً، وخالية من أي متبقيات للمبيدات أو الكيماويات، ويتم إخضاعها لعملية رقابة وفحص دقيقة ومحكمة من قبل هيئات الرقابة على جودة السلع الغذائية المصرية، للتأكد من مطابقتها لكافة المواصفات القياسية، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك الأخبار المغلوطة.
رئيس الوزراء: نتابع عن قرب موقف المشروعات الجارى تنفيذها وهذا تكليف من الرئيس..صور
خلال زياته لمحافظة الدقهلية اليوم، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه مشروع تطوير ورفع كفاءة وحدة طب الأسرة بقرية الحصص التابعة لمركز شربين، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمنى: "نتضامن مع حقوق مصر المائية"
أكد الدكتور رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالجمهورية اليمنية، على تضامن بلاده مع حقوق مصر المائية، مضيفا: أكدنا في كافة المحافل الدولية والإقليمية على موقفنا الثابت والداعم لجانب مصر وشعبها وحقوقها المشروعة.
مسئولو الهيئة الهندسية: مشروعات حياة كريمة تستهدف تطوير 26 قرية بمركز شربين..صور
بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، زيارة لمحافظة الدقهلية لتفقد المشروعات الجاري تنفيذها بقرى المحافظة ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري" حياة كريمة"، ويرافقه في الجولة اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، ونائبه الدكتور هيثم الشيخ، واللواء أشرف حسني، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء شريف البيلي، رئيس الشعبة الهندسية للجيش الثاني الميداني، ومسئولو الهيئة الهندسية.
غدا انخفاض الحرارة على شمال البلاد والعظمى بالقاهرة 35 درجة وأسوان 46
تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأحد، انخفاضا فى درجات الحرارة
على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للحرارة على على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل ليلا على كافة الأنحاء.
رئيس الوزراء يتفقد قرى مبادرة حياة كريمة بالدقهلية
يتفقد الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء ، اليوم السبت ، قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمحافظة الدقهلية يرافقه عدد من الوزراء.
أسعار الذهب في مصر ترتفع 8 جنيهات وعيار 21 بـ1003 بختام جلسات التداول الأسبوعي
شهدت أسعار الذهب في مصر ارتفاع 8 جنيهات في ختام جلسات التداول الأسبوعي، وفق سعر الإغلاق بالبورصة العالمية أمس الجمعة، إذ ارتفع السعر العالمي للذهب إلى مستويات 1871 دولار مما تسبب في صعود الذهب بمصر من 995 إلى 1003 جنيها للجرام من العيار الرئيسي 21.
حصاد 8 سنوات.. التعليم العالى: إنشاء 6 أفرع لجامعات أجنبية مرموقة فى مصر
استعرض الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا مقدمًا من الدكتور محمد الطيب القائم بعمل أمين مجلس شئون فروع الجامعات الأجنبية، حول حصاد أداء فروع الجامعات الأجنبية في مصر خلال الأعوام (2018-2022).
التعليم لطلاب أولى وثانية ثانوى: نتيجة الامتحانات موجودة بالمدارس الآن
أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن نتيجة امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى العام
فى المدارس الآن لمن يرغب فى معرفة نتيجته، موضحة أن المدارس بدأت فى إعلان النتائج بعد الانتهاء من إعداد النتائج الإلكترونية والورقية للطلاب وتجميع درجات امتحانات الفصلين الدراسيين.
الإسكان: 26 يونيو تسليم الدفعة الأخيرة من وحدات "دار مصر" بالقاهرة الجديدة
أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، سيبدأ يوم الأحد الموافق 26/6/2022، وحتى يوم الإثنين الموافق 18/7/2022، في تسليم الدفعة الأخيرة من وحدات المرحلة الأولى بمشروع دار مصر لمنطقة القرنفل بعدد 11 عمارة تضم 264 وحدة سكنية.
لأول مرة.. متوسط سعر البنزين فى الولايات المتحدة يتخطى 5 دولارات للجالون
أفادت قناة "سكاى نيوز"، فى خبر عاجل، أن متوسط سعر البنزين في الولايات المتحدة يتخطى مستوى 5 دولارات للجالون للمرة الأولى على الإطلاق.
"CDC": لا داعى لارتداء الكمامة.. جدرى القرود لا ينتشر من خلال المحادثات العادية
كشفت مديرة مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكي "CDC"، عن أنه لا ينتشر فيروس جدري القرود إلا عن طريق الهواء أثناء الاتصال المباشر وجهًا لوجه مع شخص مصاب، حيث ارتفع عدد الحالات في الولايات المتحدة إلى 49 حالة ويقول المسئولون في هاواي إن "الفيروس موجود في مجتمعنا".
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