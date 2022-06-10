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10 معلومات عن نتيجة الصفين الأول والثانى الثانوى لنهاية العام

الجمعة، 10 يونيو 2022 05:30 ص
10 معلومات عن نتيجة الصفين الأول والثانى الثانوى لنهاية العام وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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يقدم اليوم السابع فى التقرير التالى 10 معلومات مهمة عن نتيجة الصفين الأول والثانى الثانوى العام لنهاية العام: 
 
1- أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى رابطا إلكترونيا للمدارس لتحميل نتيجة الامتحان الإلكترونى.
2- بدأت المدارس فى تجميع درجات الطلاب الخاصة بالامتحانين الإلكترونى والورقى والفصل الدراسي الأول.
3- حصول الطالب على 50% من مجموع درجات الفصلين الدراسيين يعتبر ناجحاً.
4- سوف تبدأ المدارس فى إعلان نتيجة الصفين الأول والثانى الثانوى الأسبوع المقبل.
5- تعلن نتائج الصفين الأول والثانى الثانوى العام فى المدارس.
6- أى طالب تعرض لمشكلة تقنية أثناء عقد الامتحانات وحرر محضر إثبات حالة سيعتبر ناجحاً.
7- سوف تتيح المديريات التعليمية التظلم على نتيجة امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى بعد إعلان النتيجة.
8- حصول الطالب على أقل من 50% فى مجموع امتحانات الفصلين الدراسيين يدخل امتحان الدور الثاني.
9- نتيجة الطالب تعبر عن مدى استيعاب نواتج التعلم وتعتبر امتحانات ونتائج النقل بالثانوى الفنى مرحلة تمهيدية واستعدادا لامتحانات الثانوية العامة.
10- تعلن النتائج فى شكل درجات وتقديرات وليست اجتياز وعدم اجتياز.

التربية والتعليم

امتحانات الصف الأول الثانوى

نتيجة الصف الأول الثانوى

نتيجة الصف الثانى الثانوى

نتيجة الامتحانات الإلكترونية

نتيجة الصف الاول الثانوي 2022

نتيجة الصف الثانى الثانوى 2022

نتيجة الامتحان الإلكترونى

اليوم السابع بلس



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