10 معلومات عن نتيجة الصفين الأول والثانى الثانوى لنهاية العام

يقدم اليوم السابع فى التقرير التالى 10 معلومات مهمة عن نتيجة الصفين الأول والثانى الثانوى العام لنهاية العام:
1- أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى رابطا إلكترونيا للمدارس لتحميل نتيجة الامتحان الإلكترونى.
2- بدأت المدارس فى تجميع درجات الطلاب الخاصة بالامتحانين الإلكترونى والورقى والفصل الدراسي الأول.
3- حصول الطالب على 50% من مجموع درجات الفصلين الدراسيين يعتبر ناجحاً.
4- سوف تبدأ المدارس فى إعلان نتيجة الصفين الأول والثانى الثانوى الأسبوع المقبل.
5- تعلن نتائج الصفين الأول والثانى الثانوى العام فى المدارس.
6- أى طالب تعرض لمشكلة تقنية أثناء عقد الامتحانات وحرر محضر إثبات حالة سيعتبر ناجحاً.
7- سوف تتيح المديريات التعليمية التظلم على نتيجة امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى بعد إعلان النتيجة.
8- حصول الطالب على أقل من 50% فى مجموع امتحانات الفصلين الدراسيين يدخل امتحان الدور الثاني.
9- نتيجة الطالب تعبر عن مدى استيعاب نواتج التعلم وتعتبر امتحانات ونتائج النقل بالثانوى الفنى مرحلة تمهيدية واستعدادا لامتحانات الثانوية العامة.
10- تعلن النتائج فى شكل درجات وتقديرات وليست اجتياز وعدم اجتياز.
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