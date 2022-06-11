اليوم السابع
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أحلى أكلة شعبية فى المنيا.. شاهد طريقة عمل الكشك بالسكر أو الملح.. فيديو

السبت، 11 يونيو 2022 06:00 ص
أحلى أكلة شعبية فى المنيا.. شاهد طريقة عمل الكشك بالسكر أو الملح.. فيديو الكشك
المنيا - حسن عبد الغفار

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رصد "اليوم السابع"، طريقة إعداد الكشك الفلاحى فى محافظة المنيا والذى يبدأ فى موسم حصاد محصول القمح، حيث تتحول منازل القرية إلى خلية نحل لصناعة الكشك ويجتمع الأطفال والكبار حول أعمال التصنيع وتتزين أسطح المنازل بلوحة فنية أثناء تقطيع الكشك. 
 
 
قالت أم محمد ربة منزل، إن موسم تصنيع الكشك فى المنازل يبدأ فى موسم حصاد القمح، حيث نقوم بشراء القمح وتنقيته من الطين والحصى ثم نتوجه به إلى المطحن ونقوم بدشه وقبل ذلك وبعد التنقيه نقوم بوضعه على النار حتى يصبح بليلة وبعدها نطحنه وننقيه من القشرة، ثم نخلطه بلبن الأزير وهو يطلق عليه الحامض، وبعدها نقوم بتقطيعه على فرش فوق سطح المنزل. 
 
وأضافت قائلة: هناك نوعان من الكشك؛ الكشك العادى المملح والآخر المسكر، وهذا النوع من الكشك غير منتشر فى المنيا إلا فى عدد قليل من القرى ويستخدم فى الإفطار.

ولفتت إلى أن موسم تصنيع الكشك فى المنازل يكون بمثابة العيد والفرحة لكل أهل البيت وحتى الجيران يشاركن النساء بعضهن فى تجهيز الكشك وتقطيعه ويتجمع الأطفال أثناء أعمال التقطيع فرحا بالكشك.

 

 

صناعة-الكشك-المنياوى-بالسكر-والملح--(1)
صناعة-الكشك-المنياوى-بالسكر-والملح--(1)

 

صناعة-الكشك-المنياوى-بالسكر-والملح--(2)
صناعة-الكشك-المنياوى-بالسكر-والملح--(2)

 

صناعة-الكشك-المنياوى-بالسكر-والملح--(3)
صناعة-الكشك-المنياوى-بالسكر-والملح--(3)

 

صناعة-الكشك-المنياوى-بالسكر-والملح--(4)
صناعة-الكشك-المنياوى-بالسكر-والملح--(4)

 

صناعة-الكشك-المنياوى-بالسكر-والملح--(5)
صناعة-الكشك-المنياوى-بالسكر-والملح--(5)

 

صناعة-الكشك-المنياوى-بالسكر-والملح--(6)
صناعة-الكشك-المنياوى-بالسكر-والملح--(6)

 

صناعة-الكشك-المنياوى-بالسكر-والملح--(7)
صناعة-الكشك-المنياوى-بالسكر-والملح--(7)

 

صناعة-الكشك-المنياوى-بالسكر-والملح--(8)
صناعة-الكشك-المنياوى-بالسكر-والملح--(8)

 

صناعة-الكشك-المنياوى-بالسكر-والملح--(9)
صناعة-الكشك-المنياوى-بالسكر-والملح--(9)

 


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