اليوم السابع
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8 خطوات للحصول على كفاءة عالية من التكييف واستهلاك كهرباء أقل

الجمعة، 10 يونيو 2022 04:00 ص
8 خطوات للحصول على كفاءة عالية من التكييف واستهلاك كهرباء أقل وزارة الكهرباء
كتبت رحمة رمضان

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يرصد "اليوم السابع" لقرائه كل ما يريدون معرفته عن بعض الخطوات التى يجب اتباعها للحصول على كفاءة عالية من تكييف الهواء فى ظل الموجة الحارة التى تشهدها البلاد و ضمان استهلاك أقل فى الكهرباء وهى كالآتى:
 
1. تنظيف الفلتر الخاص بالتكييف أسبوعيا للحصول على كفاءة عالية واستهلاك كهرباء أقل.
 
2- تاكد من نظافة الوحدة الخارجية من الأتربة والحطام والعشب الصغير لضمان الحصول على أعلى كفاءة.
 
3- فحص مجارى الهواء من قبل فنى متخصص.
 
4- معاينة خطوط التبريد.
 
5- شغل مروحة بالغرفة قبل تشغيل التكيف للتخلص من الهواء الساخن.
 
6- ضبط درجة حرارة التكييف على 25.
 
7- استمرار تشغيل المروحة أمام التكييف يساعد على زيادة نسبة البرودة وانخفاض استهلاك التكييف للكهرباء.
 
8- التاكد من غلق كل النوافذ والأبواب بإحكام لعدم تسريب الهواء وزيادة استهلاك الكهرباء.

الكهرباء

الطاقة المتجددة

فاتورة الكهرباء

التكييف



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