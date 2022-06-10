8 خطوات للحصول على كفاءة عالية من التكييف واستهلاك كهرباء أقل

كتبت رحمة رمضان

يرصد "اليوم السابع" لقرائه كل ما يريدون معرفته عن بعض الخطوات التى يجب اتباعها للحصول على كفاءة عالية من تكييف الهواء فى ظل الموجة الحارة التى تشهدها البلاد و ضمان استهلاك أقل فى الكهرباء وهى كالآتى:

1. تنظيف الفلتر الخاص بالتكييف أسبوعيا للحصول على كفاءة عالية واستهلاك كهرباء أقل.

2- تاكد من نظافة الوحدة الخارجية من الأتربة والحطام والعشب الصغير لضمان الحصول على أعلى كفاءة.

3- فحص مجارى الهواء من قبل فنى متخصص.

4- معاينة خطوط التبريد.

5- شغل مروحة بالغرفة قبل تشغيل التكيف للتخلص من الهواء الساخن.

6- ضبط درجة حرارة التكييف على 25.

7- استمرار تشغيل المروحة أمام التكييف يساعد على زيادة نسبة البرودة وانخفاض استهلاك التكييف للكهرباء.

8- التاكد من غلق كل النوافذ والأبواب بإحكام لعدم تسريب الهواء وزيادة استهلاك الكهرباء.