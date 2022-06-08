اليوم السابع
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الأربعاء، 08 يونيو 2022 03:57 م
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اعرف خريطة فصل التيار الكهربائى 6 ساعات لإجراء الصيانة غرب المنصورة

الأربعاء، 08 يونيو 2022 03:12 م
اعرف خريطة فصل التيار الكهربائى 6 ساعات لإجراء الصيانة غرب المنصورة انقطاع الكهرباء - ارشيفية
كتب شريف الديب

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أعلنت رئاسة حى غرب المنصورة بمحافظة الدقهلية، برئاسة اللواء صبرى محمد عبده رئيس الحى، أنه بناء على إخطار شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، سيتم فصل التيار الكهربائي ، من الساعة 9 صباحا " حتى الساعة 3 عصرا" وتأثر عدد من الأماكن بنطاق حى غرب المنصورة.

وذلك ابتداء من يوم السبت الموافق 11-6-2022 حتى يوم الخميس الموافق 16-6-2022 ، وذلك لأجراء أعمال الصيانة بالمحولات وفقا" لبرنامج الصيانة  للحفاظ عل  جودة التغذية الكهربائية للمشتركين .

والمناطق المتأثرة والتى سيتم فصل التيار الكهربائى عنها لإجراء أعمال الصيانة:

يوم السبت الموافق 11-6-2022 المناطق المتأثرة بانقطاع التيار لإجراء أعمال الصيانة منطقة ميت حدر - شارع الجمهورية.

ويوم الأحد الموافق 12-6-2022 المناطق المتأثرة بانقطاع التيار منطقة شارع جيهان - منطقة الجمال من الجلاء 

وبيوم الاثنين الموافق 13-6-2022 المناطق المتأثرة بانقطاع التيار

منطقة شارع النخلة - سامى الجمل

وبيوم الثلاثاء 14-6-2022 المناطق المتاثرة بأنقطاع التيار منطقة شارع الجلاء - شارع جيهان- شارع المستشفى العام 

وبيوم الأربعاء الموافق 15-6-2022 المناطق المتأثرة بانقطاع التيار منطقة شارع أحمد ماهر - تقسيم خطاب

وبيوم الخميس الموافق 16-6-2022 المناطق المتأثرة بانقطاع التيار منطقة شارع سامية الجمل - الأديب - 6 أكتوبر

وتهيب رئاسة حى غرب المنصورة بالمواطنين والمستشفيات والمخابز وكافة المنشآت الخدمية والجماهيرية بالمناطق التى تم ذكرها بالبيان باتخاذ اللازم حيال التعامل مع فترة انقطاع الكهرباء خلال الأيام المذكورة.


الدقهليه

حب غرب المنصورة

فصل التيار الكهربائي


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