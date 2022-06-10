صعود بورصة دبى هامشيا بجلسة الجمعة.. و"دانة غاز" تناقش عمليات الشركة بمصر

كتب هانى الحوتى

تباينت أسواق المال الإماراتية ، بختام تعاملات جلسة اليوم الجمعة، إذ صعد بورصة دبي هامشيًا، فيما هبط مؤشر فاداكس 15، بينما أعلنت شركة دانة غاز ، اجتماع مجلس إدارة لمناقشة تقرير عن سير عمليات الشركة ومشروعاتها في مصر والإمارات وإقليم كردستان العراق.

وارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 0.08% رابحًا 2.85 نقطة ليغلق عند مستوى 3376.50 نقطة، وبلغ حجم التداول 52.8 مليون سهم محققة ما قيمته 136.5 مليون درهم من خلال تنفيذ 3128 صفقة لـ28 سهمًا.

وصعدت 6 قطاعات ببورصة دبي على رأسها السلع بنسبة 12.51%، أعقبه قطاع الصناعة بنسبة 6.67%، يليه قطاع المرافق العامة بنسبة 2.35%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.72%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.69%، وأخيرًا قطاع البنوك بنسبة 0.11%، فيما تراجع قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 1%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.82%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.63%، وأخيرُا قطاع النقل بنسبة 0.58%.

وقفز 14 سهمًا ببورصة دبي، بختام جلسة الجمعة، على رأسها شركة الإمارات للمرطبات بنسبة 14.78%، ثم سهم شركة دبي للمرطبات بنسبة 8.01%، وتراجع 12 سهمًا على رأسها شركة تكافل الإمارات بنسبة 10%، ثم سهم شركة الخليج للملاحة القابضة بنسبة 3.57%، فيما تصدر سهم هيئة كهرباء ومياه دبي قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 16.4 مليون ورقة بقيمة 42.6 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 2.35%.

فيما تراجع مؤشر فاداكس 15 لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الجمعة، بنسبة 0.159% خاسرًا 15.28 نقطة ليغلق عند مستوى 9578.08 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 1.936 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 159.3 مليون سهم، بقيمة 1.3 مليار درهم، عبر تنفيذ 8639 صفقة.

وهبطت 4 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها السلع الاستهلاكية بنسبة 2%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 1.89%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 0.61%، وأخيرًا قطاع الطاقة بنسبة 0.10%، فيما ارتفع قطاعي الصناعة والمواد الأساسية بنسبة 0.55%، 0.27%، على التوالي.

وارتفع 10 أسهم ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "شركة الجرافات البحرية الوطنية" بنسبة 6.03%، ثم سهم "شركة ميثاق للتأمين التكافلي" بنسبة 5.37%، ثم سهم "شركة الصير للمعدات والتوريدات البحرية" بنسبة 1.51%، وتراجع 26 سهمًا على رأسها سهم "شركة أبو ظبي الوطنية لمواد البناء" بنسبة 8.63%، ثم سهم "شركة دار التمويل" بنسبة 8.11%، ثم سهم "شركة إشراق للاستثمار" بنسبة 3.03%، فيما تصدر سهم "الشركة العالمية القابضة" قائمة الأكثر نشاطًا بحسب القيمة وبلغت 343.1 مليون درهم.