دانة غاز تعلن عدم بيع أصولها البرية فى مصر.. وحفر بئر استكشافية بشمال العريش

كتب هانى الحوتى

أعلنت شركة دانة غاز -أكبر شركة خاصة في قطاع الغاز الطبيعي في الشرق الأوسط-عدولها عن بيع أصولها البرية في مصر، والتي تم الإعلان عنها سابقًا يوم 25 أكتوبر عام 2020.

وقالت الشركة، في بيان لبورصة أبو ظبي ، اليوم الأحد، إنه مع تعذر استيفاء عدد من الشروط المسبقة لاتفاقية البيع، بما يرضي الطرفين، وذلك قبل حلول التاريخ النهائي لإتمام اتفاقية البيع، والذي توافق في يوم الأربعاء 14 أبريل الجاري، قرر مجلس إدارة الشركة مواصلة الاحتفاظ بأصولها البرية المنتجة للنفط والغاز في مصر وتشغيلها، إلى جانب امتياز شمال العريش (القطاع السادس) البحري الاستكشافي ذى الإمكانات الواعدة.

وحسب متطلبات الإفصاح الخاصة بسوق أبو ظبي، يجب على شركة دانة غاز الإفصاح عن الأثر المالي للعدول عن هذه الاتفاقية، وبينما تقوم الشركة بتقييم أثر إنهاء اتفاقية البيع بالتفصيل، فإنه من المتوقع أن يكون هناك أثر إيجابي على ربحية الشركة ومركزها المالي وتحسن في تدفقاتها النقدية في السنوات القادمة، ويأتي هذا الأثر الإيجابي نتيجة لتغيرات الاقتصاد العالمي وأسواق الطاقة.

وقال الدكتور باتريك ألمان وارد الرئيس التنفيذي لشركة دانة غاز: "لطالما كانت دانة غاز ملتزمة بإتمام صفقة البيع، ولكن ثبت وجود صعوبات بين الطرفين لاستيفاء الشروط المسبقة لإتمام اتفاقية البيع، وعقب انتهاء الموعد المحدد للوفاء بهذه الشروط، وبعد إيلاء الاهتمام الواجب والتمعن، قررت الشركة تنفيذ حقها في إنهاء اتفاقية البيع، وفقًا للشروط والأحكام التي تتضمنها هذه الاتفاقية".

أضاف "وارد": "تتمتع دانة غاز بسجل حافل بالنجاح في مصر على مدى السنوات الـ14 الماضية، ونواصل التزامنا التامة بإدارة أصولنا في مصر بما يحقق مصلحة جميع الأطراف المعنية بما فيها الحكومة المصرية، ونتطلع إلى تحقيق أكبر مردود ممكن من أصولنا البرية المنتجة للنفط والغاز وتوجيه تركيزنا نحو تحقيق الاستفادة القصوى من الإمكانات الهائلة لمنطقة امتيازنا البحري الواقع ضمن القطاع السادس، حيث نخطط لحفر بئر استكشافية خلال الربع الأول من العام 2023".