هبوط أسواق المال الإماراتية بجلسة الجمعة.. وأبو ظبي تستقبل أكبر طرح لشركة بروج

كتب هانى الحوتى

. تراجعت أسواق المال الإماراتية ، بختام تعاملات جلسة اليوم الجمعة، واستقبل سوق أبو ظبي الطرح العام الأولي لأسهم شركة « بروج للبتروكيماويات» بقيمة 2 مليار دولار، وتعد هذه الصفقة هي أكبر عملية طرح عام في تاريخ السوق منذ الطرح العام لشركة أدنوك للحفرالذي بلغ 1.1 مليار دولار أمريكي (4 مليار درهم إماراتي)

وهبط المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 0.27% خاسرًا 9.23 نقطة ليغلق عند مستوى 3386.77 نقطة، وبلغ حجم التداول 74.6 مليون سهم محققة ما قيمته 152.8 مليون درهم من خلال تنفيذ 3729 صفقة لـ32 سهمًا.

وتراجعت 5 قطاعات ببورصة دبي على رأسها الخدمات بنسبة 1.43%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.66%، يليه قطاع العقارات بنسبة 0.54%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.45%، وأخيرًا قطاع البنوك بنسبة 0.3%، فيما ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 2.12%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.39%، وأخيرًا قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.02%.

وقفز 14 سهمًا ببورصة دبي، بختام جلسة الجمعة، على رأسها شركة تكافل الإمارات بنسبة 8.33%، ثم سهم شركة الإمارات للمرطبات بنسبة 4.38%، وتراجع 15 سهمًا على رأسها شركة دبي للمرطبات بنسبة 10%، ثم سهم الشركة الوطنية للتبريد المركزي (تبريد) بنسبة 2.61%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 4.98 مليون ورقة بقيمة 28.8 مليون درهم، وتراجع السهم بنسبة 0.34%.

وانخفض مؤشر فاداكس 15 لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الجمعة، بنسبة 0.264% خاسرًا 25.63 نقطة ليغلق عند مستوى 9800.16 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 1.952 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 545.1 مليون سهم، بقيمة 2.2 مليار درهم، عبر تنفيذ 18.3 ألف صفقة.

وهبطت 5 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها الاتصالات بنسبة 0.92%، أعقبه قطاع الصناعات بنسبة 0.84%، يليه قطاع المرافق العامة بنسبة 0.76%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.66%، وأخيرًا قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.55%، فيما ارتفع قطاع التقديري للمستهلك بنسبة 4.46%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 3.48%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.9%.

وارتفع 19 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "شركة بالمز الرياضية" بنسبة 13.44%، ثم سهم "مجموعة أرام" بنسبة 10.2%، ثم سهم "شركة ميثاق للتأمين التكافلي" بنسبة 9.72%، وتراجع 26 سهمًا على رأسها سهم " اي دي سي كوربوريشن للاستحواذ - اﻷسهم" بنسبة 9.97%، ثم سهم " اي دي سي كوربوريشن للاستحواذ - الأذونات" بنسبة 9.8%، ثم سهم "شركة مجموعة سوداتل للاتصالات المحدودة-سوداتل" بنسبة 4.82%، فيما تصدر سهم "شركة بروج بي أل سي" قائمة الأكثر نشاطًا بحسب القيمة وبلغت 1.1 مليار درهم.