رئيس موانئ البحر الأحمر: الدولة حريصة على تطوير الموانئ وندرس إنشاء ترسانات بحرية

السويس – فريق المحافظات

أكد اللواء محمد عبد الرحيم حميد رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، حرص الدولة على تطوير الموانئ البحرية باعتبارها رافداً مهماً لتنمية الاقتصاد المصرى.

وأشار إلى أن الهيئة تدرس حالياً إنشاء ترسانات بحرية حديثة لبناء وإصلاح السفن وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية.

وقال خلال تفقده ميناء بور توفيق البحرى بحضور اللواء خالد مبارك مستشار وزير النقل للمشروعات إن الهيئة تسعى جاهدة لتطوير العمل بميناء بورتوفيق حيث تم الانتهاء من تطوير برج حركة الميناء وتسليمه للهيئة استلامًا مبدئيا.

وأشار إلى أنه ناقش مع مستشار وزير النقل أعمال التطوير القائمة بالميناء ومراجعة الاعمال المزمع تطويرها فى المرحلة القادمة.

وتفقد رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر ومستشار وزير النقل الرصيف الشمالى لمعاينة اماكن المشروعات المستقبلية على أرض الواقع وتم الانتقال إلى الرصيف الجنوبى بميناء بورتوفيق وقاما زيارة ترسانة السويس البحرية وكان فى استقبالهما المهندس عصام محمد رئيس مجلس إدارة ترسانة السويس البحرية حيث تم تفقد الرصيف الجنوبى للميناء والمخازن وساحات التشوين على الرصيف وزيارة الحوض العائم بالترسانة.

وأشاد اللواء خالد مبارك مستشار وزير النقل للمشروعات بخطط الهيئة المستقبلية بميناء بورتوفيق للنهوض بالميناء واعادة تشغيله لما يمثله الميناء من اهمية اقتصادية لأهالى السويس.