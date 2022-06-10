تداول 6876 طن بضائع عامة و400 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

شهدت موانئ البحر الأحمر اليوم تداول 6876 طن بضائع عامة متنوعة و 400 شاحنة و 95 سيارة ملاكي وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 9 سفن، وبلغ إجمالي حركة الصادرات تداول 4014 طن بضائع عامة ومتنوعة، و164 شاحنة، و70 سيارة.



كما بلغ إجمالي حركة الواردات تداول 2862 طن بضائع عامة ومتنوعة، و236 شاحنة، و25 ملاكي، حيث استقبل ميناء سفاجا السفينة بوسيدن إكسبريس بإجمالي 84 شاحنة بحمولة 1502 طن بضائع عامة ومتنوعة و22 ملاكي، و12 شاحنة فارغة، والسفينة الحرية بإجمالي 34 شاحنة بحمولة 886 طن بضائع عامة ومتنوعة، و10 شاحنة فارغة.



كما تم مغادرة السفينة عمان بإجمالي 30 شاحنة بحمولة 634 طن بضائع عامة ومتنوعة و10 ملاكي، والسفينة أمل بإجمالي 85 شاحنة بحمولة 2428 طن بضائع عامة ومتنوعة و7 ملاكي.



واستقبل ميناء نويبع العبارة سيناء والعبارة بريدج، بإجمالي 23 شاحنة بحمولة 458 طن بضائع عامة و16 طن بضائع عامة ترانزيت إلي ليبيا و73 شاحنة فارغة، و3 ملاكي.



كما غادرت العبارة سيناء والعبارة بريدج بإجمالي 49 شاحنة بحمولة 952 طن بضائع عامة، و3 ملاكي، كما غادر ميناء السويس السفينة بنياس 2 متجهة إلي جدة بعدد 50 سيارة ملاكي، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1490 راكبا.