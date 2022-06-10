ترامب يتخلى عن ابنته ايفانكا بسبب شهادتها فى الكونجرس.. "ذا هيل" تكشف التفاصيل

كتب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب سلسة من المنشورات على موقع تروث سوشيال الذي يمتلكه يوم الجمعة، بعد أن كشفت لجنة التحقيق في اقتحام الكونجرس عن لقطات لإيفانكا ترامب ، ابنته ، التي ألقت بظلال من الشك على مزاعمه بشأن تزوير الناخبين في انتخابات 2020.
ونشر ترامب على موقع Truth Social ، منصة التواصل الاجتماعي الخاصة به منشور يعارض فيه شهادة ابنته قائلا: "لم تشارك إيفانكا ترامب في النظر في نتائج الانتخابات أو دراستها. لقد انسحبت منذ فترة طويلة وكانت ، في رأيي ، تحاول فقط أن تحترم بيل بار ومنصبه كمدعي عام الذي كان مروعا فيه".
ووفقا لصحيفة ذا هيل، خلال الجلسة العلنية يوم الخميس عرضت لجنة مجلس النواب لقطات لمقابلتها مع إيفانكا ترامب، التي زعمت أنها تصدق بار على والدها، وقالت للجنة: "لقد أثر ذلك على وجهة نظري احترم النائب العام بار لذلك قبلت ما قاله ".
سعت اللجنة المختارة في مجلس النواب إلى إثبات في جلسة الاستماع العلنية أن مخطط ترامب الأكبر للاحتفاظ بالسلطة ورفضه قبول نتائج انتخابات 2020 أدى إلى أعمال العنف في 6 يناير 2021.
وتضمنت الجلسة شهادة ومقطع فيديو عرض للمرة الأولى من يوم هجوم الكابيتول لإلقاء اللوم على ترامب في أحداث 6 يناير.
وصرحت ليز تشيني نائبة رئيس اللجنة المختارة ، خلال جلسة الاستماع: "يجب على جميع الأمريكيين أن يضعوا هذه الحقيقة في الاعتبار في صباح يوم 6 يناير ، كانت نية الرئيس ترامب هي البقاء رئيسًا للولايات المتحدة على الرغم من النتيجة القانونية لانتخابات عام 2020 وفي انتهاك لالتزامه الدستوري بالتخلي عن السلطة" .
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