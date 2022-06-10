اليوم السابع
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ترامب يتخلى عن ابنته ايفانكا بسبب شهادتها فى الكونجرس.. "ذا هيل" تكشف التفاصيل

الجمعة، 10 يونيو 2022 07:28 م
ترامب يتخلى عن ابنته ايفانكا بسبب شهادتها فى الكونجرس.. "ذا هيل" تكشف التفاصيل إيفانكا وترامب
كتبت: نهال أبو السعود

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كتب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب سلسة من المنشورات على موقع تروث سوشيال الذي ‏يمتلكه يوم الجمعة، بعد أن كشفت لجنة التحقيق في اقتحام الكونجرس عن لقطات لإيفانكا ترامب ، ‏ابنته ، التي ألقت بظلال من الشك على مزاعمه بشأن تزوير الناخبين في انتخابات 2020.‏

 

ونشر ترامب على موقع ‏Truth Social‏ ، منصة التواصل الاجتماعي الخاصة به منشور يعارض فيه ‏شهادة ابنته قائلا: "لم تشارك إيفانكا ترامب في النظر في نتائج الانتخابات أو دراستها. لقد انسحبت منذ ‏فترة طويلة وكانت ، في رأيي ، تحاول فقط أن تحترم بيل بار ومنصبه كمدعي عام الذي كان مروعا فيه"‏.

 

ووفقا لصحيفة ذا هيل، خلال الجلسة العلنية يوم الخميس عرضت لجنة مجلس النواب لقطات ‏لمقابلتها مع إيفانكا ترامب، التي زعمت أنها تصدق بار على والدها، وقالت للجنة: "لقد أثر ذلك على ‏وجهة نظري احترم النائب العام بار لذلك قبلت ما قاله ".‏

 

سعت اللجنة المختارة في مجلس النواب إلى إثبات في جلسة الاستماع العلنية أن مخطط ‏ترامب الأكبر للاحتفاظ بالسلطة ورفضه قبول نتائج انتخابات 2020 أدى إلى أعمال العنف في 6 يناير ‏‏2021.‏

 

وتضمنت الجلسة شهادة ومقطع فيديو عرض للمرة الأولى من يوم هجوم الكابيتول لإلقاء اللوم على ‏ترامب في أحداث 6 يناير.‏

 

وصرحت ليز تشيني نائبة رئيس اللجنة المختارة ، خلال جلسة الاستماع: "يجب على جميع الأمريكيين ‏أن يضعوا هذه الحقيقة في الاعتبار في صباح يوم 6 يناير ، كانت نية الرئيس ترامب هي البقاء رئيسًا ‏للولايات المتحدة على الرغم من النتيجة القانونية لانتخابات عام 2020 وفي انتهاك لالتزامه الدستوري ‏بالتخلي عن السلطة" .‏


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