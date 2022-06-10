بريطانيا: حكم إعدام مواطنين في دونيتسك "انتهاك صارخ لاتفاقية جنيف"

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وصفت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس، حكمي الإعدام الصادرين بحق شخصين بريطانيين بجمهورية دونيتسك، بأنه "انتهاك صارخ لاتفاقية جنيف".

وقالت تراس - في تغريدة على موقع التدوينات المصغرة "تويتر" أوردتها قناة "سكاي نيوز" الناطقة باللغة الإنجليزية اليوم الجمعة، إنها قد تحدثت مع نظيرها الأوكراني، ديميترو كوليبا، "لمناقشة الجهود المبذولة من أجل تأمين إطلاق سراح أسرى الحرب المحتجزين لدى الوكلاء الروس".

وأضافت أن بلادها تواصل دعم أوكرانيا ضد العملية العسكية الروسية.

وكانت اتهامات قد وجهت لبريطانيين اثنين: أيدن أسلين (الذي يبلغ من العمر 28 عاما)، وشون بينر (الذي بيلغ من العمر 48 عاما) بكونهما مرتزقة بعد أسرهما بمدينة "ماريوبول" جنوب شرقي أوكرانيا في شهر أبريل الماضي خلال قتال كثيف بالمدينة الساحلية، كما مثلوا بعد ذلك أمام محكمة بجمهورية دونيتسك