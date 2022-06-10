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باراك أوباما يحتفل بعيد ميلاد ابنته ساشا: بغض النظر عن عمرك ستكونين دائما طفلتى

الجمعة، 10 يونيو 2022 03:52 م
باراك أوباما يحتفل بعيد ميلاد ابنته ساشا: بغض النظر عن عمرك ستكونين دائما طفلتى باراك أوباما وابنته ساشا
كتب: إيهاب محمد

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حرص الرئيس الأمريكى الأسبق باراك أوباما، على الاحتفال بعيد ميلاد ابنته ساشا، الذى يوافق اليوم 10 يونيو، حيث نشر صور لهما معا من طفولتها، ظهرت فيها وهو يحتضنها بشدة.

 

وعلق باراك أوباما، على الصورة التي نشرها لابنته ساشا، "عيد ميلاد سعيد ساشا.. لقد أحببت مشاهدتك وأنتى تنمو لتصبح شابة ذكية وجميلة، وبغض النظر عن عمرك - ستكونين دائمًا طفلتي الصغيرة".

حساب باراك اوباما على انستجرام
حساب باراك اوباما على انستجرام

ومؤخرا، استعادت ميشيل أوباما، السيدة الأمريكية الأولى السابقة، ذكرى مرور 15 عاما على إعلان زوجها باراك أوباما، الرئيس الأمريكى الأسبق، ترشحه لخوض الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وقالت عبر تويتر: "قبل خمسة عشر عامًا، أعلن باراك ترشحه في سبرينجفيلد، كان البرد قارسًا، ولكن بقدر ما يمكن أن تراه عيناى، كان هناك أناس في كل مكان، أناس من جميع أنحاء الولاية، من خلفيات وهويات مختلفة - كل من آمن بوعده، كل من آمن بنا".

اوباما وابنته ساشا
اوباما وابنته ساشا

وتابعت: "جعلني ذلك اليوم أفكر: هذا يمكن أن ينجح بالفعل، في الواقع يمكننا فعل هذا، وشكرًا لكم جميعًا، هذا بالضبط ما فعلناه، هل تتذكر ذلك اليوم، أم أنك شاركت في الحملة بأي شكل من الأشكال؟ أنا أحب أن أسمع قصتك، استخدم # Obama08 لمشاركة ذكرياتك".

 

وفى يناير الماضى حرصت ميشيل أوباما زوجة الرئيس السابق باراك أوباما على توجيه رسالة لمحبيها ومتابعيها بمناسبة عيد ميلادها الثامن والخمسين، وشاركت فيديو من الاحتفال بعيد ميلادها.


باراك أوباما وابنته ساشا

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عيد ميلاد ابنة اوباما



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