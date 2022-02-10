ميشيل أوباما تستعيد ذكريات إعلان باراك خوض انتخابات الرئاسة الأمريكية

ريهام عبد الله

استعادت ميشيل أوباما، السيدة الأمريكية الأولى السابقة، ذكرى مرور 15 عاما على إعلان زوجها باراك أوباما، الرئيس الأمريكى الأسبق، ترشحه لخوض الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وقالت عبر تويتر :"قبل خمسة عشر عامًا، أعلن باراك ترشحه في سبرينجفيلد، كان البرد قارسًا، ولكن بقدر ما يمكن أن تراه عيناى، كان هناك أناس في كل مكان، أناس من جميع أنحاء الولاية، من خلفيات وهويات مختلفة - كل من آمن بوعده، كل من آمن بنا".

وتابعت :"جعلني ذلك اليوم أفكر: هذا يمكن أن ينجح بالفعل، في الواقع يمكننا فعل هذا، وشكرًا لكم جميعًا، هذا بالضبط ما فعلناه، هل تتذكر ذلك اليوم، أم أنك شاركت في الحملة بأي شكل من الأشكال؟ أنا أحب أن أسمع قصتك، استخدم # Obama08 لمشاركة ذكرياتك".



ميشيل أوباما



ميشيل وباراك



ميشيل وباراك أوباما



ميشيل

وفى يناير الماضى حرصت ميشيل أوباما زوجة الرئيس السابق باراك أوباما على توجيه رسالة لمحبيها ومتابعيها بمناسبة عيد ميلادها الثامن والخمسين، وشاركت فيديو من الاحتفال بعيد ميلادها.

علقت ميشيل أوباما على الفيديو التي نشرته عبر حسابها على انستجرام، قائلة: شكرا جزيلا لكم على مشاعر الحب الخاص بكم.. سواء أرسلت رسالة نصية أو بريدًا إلكترونيًا.. فإن كل رسالة عيد ميلاد تلقيتها اليوم تعني الكثير بالنسبة لي.. أنا ممتنه للغاية لأن يكون هناك الكثير من الناس يشجعوننى ويدعمونى .. نتطلع إلى رؤية ما يخبئه هذا العام المقبل".