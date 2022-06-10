السيطرة على حريق هائل بمنزل فى المنوفية دون خسائر بالأرواح.. صور

فريق المحافظات

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن المنوفية من السيطرة على حريق هائل بمنزل مواطن بشارع الوحدة المحلية بالمصيلحة، بمركز شبين الكوم.



تلقى اللواء سالم الدميني، مدير أمن المنوفية، إخطارا يفيد بنشوب حريق في منزل المواطن "م.ا.م" بشارع الوحدة المحلية بالمصيلحة، وعلى الفور انتقلت الحماية المدنية، وتم السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمنازل المجاورة، دون حدوث خسائر في الأرواح، وتم تحرير محضر بالواقعة.



فيما انتقلت رباب الصباحي نائب رئيس مركز ومدينة شبين الكوم لشئون القرى و أحمد عياد رئيس الوحدة المحلية، وفقا لتوجيهات اللواء أبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، واللواء وحيد الحضري رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم، لمكان الحريق وتم التعامل الفوري والسيطرة على الحريق.



⁩ومن جانبه، أكد الحضري رئيس المركز والمدينة على ضرورة التعامل الفوري مع أى أزمات أو مخاطر تواجه المواطنين وأن العمل مستمر للتواصل والتواجد فوراً على أرض الواقع لمواجهة أي مشكلات .





جانب من الحريق (1)



جانب من الحريق (2)



جانب من الحريق (3)



جانب من الحريق (4)



