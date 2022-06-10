البرازيل تؤكد مقتل أحد مواطنيها فى أوكرانيا

وكالات

أكدت الخارجية البرازيلية مقتل أحد مواطني البلاد في أوكرانيا "جراء النزاع" المستمر هناك.

وقالت الخارجية إنها تلقت عبر سفارتها في كييف "تأكيدا لمقتل المواطن على أراضي أوكرانيا جراء النزاع وتتصل بأهاليه لتقديم كل المساعدة الممكنة لهم وفقا للاتفاقات الدولية والتشريعات المحلية القائمة".

وأشارت الخارجية البرازيلية إلى أنها توصي للمواطنين المتناع عن التوجه إلى أوكرانيا حتى إحلال الأمن هناك.

وأفادت وسائل الإعلام البرازيلية بأن المواطن القتيل هو المدعو أندريه لويس هاك باهي الذي كان يشارك في العمليات القتالية في صفوف "الفيلق الدولي" للوات المسلحة الأوكرانية، ويعتقد أنه قتل في القتال يوم 4 يونيو الجاري.